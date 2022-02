Flucht aus dem Donbass

Ukrainian Presidential Press Office via AP Drohender Angriff: Ukraines Präsident Selenskij (r.) soll den Einmarsch in den Donbass planen (17.2.2022)

Im Donbass hat sich die Lage dramatisch verschärft. Nachdem die international nicht anerkannten »Volksrepubliken« (VR) Donezk und Lugansk auch am Freitag von einer deutlichen Zunahme bewaffneter Angriffe durch ukrainische Regierungstruppen berichteten, erklärte der Regierungschef der VR Donezk, Denis Puschilin, dass mit der Evakuierung der Einwohner begonnen werde. Russland habe zugestimmt, die Menschen – zunächst Frauen, Kinder und Ältere – aufzunehmen. Zudem warnte er davor, dass der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij demnächst das Militär anweisen werde, einen Plan zum Einmarsch in das Gebiet der »Volksrepubliken« umzusetzen. Laut der russischen Nachrichtenagentur RIA habe es am späten Nachmittag in Donezk nahe eines Regierungsgebäudes eine schwere Explosion gegeben. Mehrere hunderttausend Menschen wollen die VR Donezk in die russische Region Rostow verlassen, wie die Nachrichtenagentur Interfax unter Berufung auf eine Quelle im Parlament der »Republik« berichtete. Leonid Pasetschnik, der Regierungschef der VR Lugansk, forderte laut TASS die Bewohner der »Republik« ebenfalls zum Verlassen auf. Demnach sollten die ersten Busse am Abend abfahren. Bereits am Donnerstag hatte es nach Angaben der »Volksrepubliken« die schwersten Bombardements der vergangenen Monate gegeben. Der russische Präsident Wladimir Putin bedauerte die Eskalation und forderte Kiew erneut auf, sich mit den »Volksrepubliken« an den Verhandlungstisch zu setzen und sich auf Maßnahmen zur Beendigung des Konflikts zu einigen. »Je früher dies geschieht, desto besser«, betonte er.

Die Ukraine wird derweil weiter vom Westen aufgerüstet. Am Freitag erklärten auch die Niederlande, unter anderem Scharfschützengewehre und Munition zu liefern. In Kiew gab man sich am Freitag betont ruhig: »Unser Geheimdienst sieht jede Bewegung, die eine potentielle Bedrohung für die Ukraine darstellen könnte. Wir schätzen die Wahrscheinlichkeit einer groß angelegten Eskalation als gering ein«, sagte Verteidigungsminister Olexsij Resnikow im Parlament in Kiew. Nach seinen Angaben befänden sich rund 149.000 russische Truppen entlang der ukrainischen Grenze. Die US-Seite bezifferte die Truppenstärke am Freitag auf 169.000 bis 190.000 – wobei Washington mittlerweile Kräfte »unter russischer Kontrolle« miteinrechnet: »Soldaten in der russischen Grenzregion, in Belarus und auf der von Russland annektierten ukrainischen Halbinsel Krim« sowie »andere russische Sicherheitskräfte in diesen Gebieten« und »prorussische Separatisten« im Donbass: »Die bedeutendste militärische Mobilisierung in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg«, so der US-Botschafter für die OSZE, Michael Carpenter, bei einem von Kiew einberufenen Treffen in Abwesenheit Russlands und ungeachtet der Meldungen von dort. Demnach seien auch am Freitag weitere Soldaten und militärische Ausrüstung nach dem planmäßigen Abschluss ihrer Manöver abgezogen worden. Ebenso planmäßig würden am Sonnabend bei der Übung in Belarus Tests mit ballistischen Raketen und Marschflugkörpern durchgeführt. Ziel sei es, die strategischen Nuklearwaffen auf ihre Zuverlässigkeit zu testen, hieß es aus dem Verteidigungsministerium in Moskau.

Bei der ebenfalls ohne Russland begonnenen sogenannten Sicherheitskonferenz in München warf US-Außenminister Antony Blinken Moskau erneut vor, »falsche Provokationen zu schaffen, dann auf diese Provokationen zu reagieren und schließlich eine neue Aggression gegen die Ukraine zu verüben«.