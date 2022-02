Große Erleichterung

Frankfurt am Main. Die Deutsche Fußballiga (DFL) hat mit Erleichterung auf die von Bund und Ländern angekündigte weitere Lockerung der Zuschauerbeschränkungen reagiert. »Wir gehen davon aus, dass auch Obergrenzen für Zuschauerinnen und Zuschauer in absehbarer Zeit entfallen«, sagte DFL-Geschäftsführerin Donata Hopfen am Donnerstag. Bund und Länder hatten am Mittwoch beschlossen, dass ab dem 4. März bei überregionalen Großveranstaltungen im Freien bis zu 25.000 Zuschauer bei einer Auslastung von maximal 75 Prozent der Gesamtkapazität im Stadion erlaubt sind. (dpa/jW)