Zu Tränen gerührt

Es mag ungerecht sein, aber unerwartete Olympiamedaillen lassen die Herzen besonders hoch schlagen. Während ein deutscher Doppelsieg im Rodeln oder Bobfahren mit Achselzucken zur Kenntnis genommen wird, und man sich eventuell noch fragt, warum Bronze fehlt, führen Erfolge in Sportarten, in denen man weniger erfolgsverwöhnt ist, zu Begeisterungsstürmen. Bei den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang vor vier Jahren wurde das Eishockeyteam der Herren zum Liebling der Nation. Mit Silber gewann Deutschland die erste Eishockeymedaille seit den Olympischen Spielen in Innsbruck 1976. Bei den diesjährigen Spielen in Beijing verzaubern die Langläuferinnen des Deutschen Skiverbandes das Publikum.

Der Skilanglauf hat in Deutschland keine große Tradition. Auf der Suche nach den ersten Medaillen bei Olympia landet man wieder in Innsbruck 1976. Die Damenstaffel der DDR gewann Bronze, und der für den SC Dynamo Klingenthal an den Start gehende Gert-Dietmar Klause Silber im 50-Kilometer-Lauf. 1980 in Lake Placid dann die ersten Goldmedaillen: Die DDR-Damenstaffel triumphierte ebenso wie Barbara Petzold vom SC Traktor Oberwiesenthal über zehn Kilometer.

Danach war erst mal Pause. Es sollte bis zu den Olympischen Spielen in Salt Lake City 2002 dauern, bevor es wieder für Medaillen reichte. Dafür waren es dann gleich vier. Die Spiele 2002 läuteten die goldenen Jahre des deutschen Langlaufs ein. 2006 holte man bei den Olympischen Spielen in Turin wieder vier Medaillen, 2010 in Vancouver gar fünf. Unter anderem gab es in Vancouver Silber für die Damenstaffel und Gold im Teamsprint für Evi Sachenbacher-Stehle (WSV Reit im Winkl) und Claudia Nystad (WSC Erzgebirge Oberwiesenthal).

Es folgte eine erneute Durststrecke. 2014 gab es bei Olympia mit Bronze in der Damenstaffel eine einzige Medaille, 2018 gar keine. Es kam zu einem Wechsel an der Spitze des Langlauftrainerteams des DSV. Neuer Chef wurde Peter Schlickenrieder, mit Silber im Sprint 2002 selbst Medaillengewinner bei Olympia. Schlickenrieder erklärte, behutsam ein neues konkurrenzfähiges Team aufbauen zu wollen. Der Bayer vom Tegernsee beschwört gerne den Teamgeist, der einzelne zu Höchstleistungen anspornen soll. Bei den ersten beiden Weltmeisterschaften unter seiner Leitung gab es für die Langläufer des DSV keine Podestplätze, doch vor allem in den Teamwettbewerben sah Schlickenrieder in der Zukunft Chancen. Dass es allerdings schon in Beijing für Medaillen reichen sollte, damit rechnete niemand.

Bei den diesjährigen Weltcuprennen stehen für den DSV zwei dritte Plätze zu Buche. Katharina Hennig vom WSC Erzgebirge Oberwiesenthal errang beim Weltcupauftakt im finnischen Ruka Ende November Rang drei über zehn Kilometer. Den gleichen Rang über die gleiche Distanz belegte Friedrich Moch vom WSV Isny bei der Tour de Ski im Januar, allerdings in Abwesenheit einiger Topathleten. Bei der einzigenim Weltcup gelaufenen Damenstaffel landete das deutsche Team auf Rang sieben. Beim einzigen Teamsprint der Damen kam das beste DSV-Duo auf Rang neun.

In Beijing deutete Katharina Hennig vor einer Woche im Zehn-Kilometer-Lauf an, dass die Form stimmte. Als Fünfte verfehlte sie eine Medaille nur um zwölf Sekunden. Zwei Tage später in der Staffel war es dann soweit. Gemeinsam mit Katherine Sauerbrey (SC Steinbach-Hallenberg), Victoria Carl (SCM Zella-Mehlis) und Sofie Krehl (SC Oberstdorf) lief Hennig sensationell zu Silber. Krehl übernahm als Schlussläuferin gar in Führung liegend. Nur die Russin Weronika Stepanowa musste sie noch ziehen lassen. Die Läuferinnen der großen Langlaufnationen Schweden, Finnland und Norwegen hielt sie in Schach.

Doch damit nicht genug. Am Mittwoch dieser Woche gelang der ganz große Coup im Teamsprint. In dieser relativ jungen Disziplin, die 2006 erstmalig bei Olympischen Spielen ausgetragen wurde, wechseln sich zwei Läufer pro Team über sechs Runden ab. Hennig sollte eigentlich mit Sauerbrey laufen, doch Sauerbrey fühlte sich am Wettkampftag nicht ganz fit. Also sprang Carl ein. Auf der letzten Runde schien Carl den Anschluss an das Spitzentrio schon zu verlieren, konterte jedoch mit einem fulminanten Finish und schob sich auf der Zielgeraden noch an der Russin Natalja Neprjajewa und der Olympiasiegerin im Einzelsprint, der Schwedin Jonna Sundling, vorbei. Die Sensation war perfekt und Peter Schlickenrieder an seinem 52. Geburtstag zu Tränen gerührt.

Die Genugtuung über die Erfolge in Beijing muss groß sein. Das Standing der Langläufer im DSV war lange nicht das beste. Nun steht man mit einer Gold- und einer Silbermedaille um nichts schlechter da als die Aushängeschilder des DSV, die Skispringer (einmal Silber, zweimal Bronze) und die Nordischen Kombinierer (einmal Gold, einmal Silber). Den Alpinen verbleibt mit dem Teamwettbewerb nur noch eine Chance auf Edelmetall.