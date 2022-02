Die Preisträgerinnen und Preisträger des Wettbewerbs der 72. Berlinale stehen fest. Die Jury gab ihre Entscheidung am Mittwoch abend in Berlin bekannt. Goldener Bär für den besten Film: »Alcarràs« von Carla Simón. Großer Preis der Jury: »So-seol-ga-ui ­yeong-hwa« (»The Novelist’s Film«) von Hong Sangsoo. Silberner Bär – Preis der Jury: »Robe of Gems« von Natalia López Gallardo. Silberner Bär für die beste Regie: »Avec amour et acharnement« für Claire Denis. Silberner Bär für die beste schauspielerische Leistung in einer Hauptrolle: Meltem Kaptan in »Rabiye Kurnaz gegen George W. Bush«. Silberner Bär für die beste schauspielerische Leistung in einer Nebenrolle: Laura Basuki in »Nana« (»Before, Now & Then«). Silberner Bär für das beste Drehbuch: Laila Stieler für »Rabiye Kurnaz gegen George W. Bush«. Silberner Bär für herausragende künstlerische Leistung: »Everything Will Be OK« von Rithy Panh. Lobende Erwähnung der Jury: »Drii Winter« (»A Piece of Sky«) von Michael Koch. Goldener Bär für den besten Kurzfilm: »Trap« von Anastasia Weber. (dpa/jW)