Stahlbarone quengeln

Rupert Oberhäuser/imago images Plan: Stahlcoils sollen Malocher künftig ökologisch produzieren (Duisburg, 7.6.2011)

Ihnen geht es wieder gut – das Business läuft, die Bilanzen stimmen. Konzerne aus der Stahlbranche scheinen ihre Absatzkrise vergangener Jahre überwunden zu haben. Der alte »Industriepionier« Thyssen-Krupp und der deutlich größere Kontrahent Arcelor-Mittal etwa. Letzterer hat im zurückliegenden Geschäftsjahr den höchsten Gewinn seit mehr als einem Jahrzehnt eingefahren. Konkret: umgerechnet 13 Milliarden Euro. Gequengelt wird trotzdem.

Der Grund: »Grüner Stahl« muss her, der mit Wasserstoff statt Kohlenstoff hergestellt wird. Bis 2045 sollen die Stahlkonzerne hierzulande laut Bundeskabinett klimaneutral produzieren. In einem Zwischenschritt – bis 2030 – muss etwa ein Drittel der Primärstahlproduktion auf die Direktreduktionstechnologie mit Wasserstoff umgestellt werden. Das heißt, die klassischen Hochöfen werden Stück für Stück demontiert. Denn die Branche steht für 30 Prozent der Industrieemissionen in Deutschland, insbesondere für den Ausstoß des klimaschädlichen Kohlendioxids (CO2).

Nur, für eine Transformation fehlten Voraussetzungen, sagen Lobbyisten. »Die politischen Rahmenbedingungen für milliardenschwere Investitionen müssen erst noch geschaffen werden«, äußerte Hans Jürgen Kerkhoff, Präsident der Wirtschaftsvereinigung Stahl, am Mittwoch auf der Handelsblatt-Jahrestagung »Zukunft Stahl«. Andere sind bereits visionär – Bernhard Osburg, Vorstandschef von Thyssen-Krupp Steel Europe, betonte: »Die Stahlindustrie kann jetzt Geschichte schreiben.« Sie könne der »Nukleus einer dekarbonisierten europäischen Wirtschaft« sein. Allerdings stehe der Sektor im harten internationalen Wettbewerb. »Jeder Monat, der vergeht, schadet der Wettbewerbsfähigkeit«, mutmaßt der Thyssen-Krupp-Boss. Übersetzt heißt das: Unternehmen warten auf Zusagen der Bundesregierung für Finanzspritzen. Und zwar für eine kräftige Dosis. Das Investitionsvolumen soll sich Branchenverbänden zufolge allein in Deutschland im zweistelligen Milliardenbereich bewegen. Erste Signale gibt es längst. Die Koalitionspartner hätten sich darauf verständigt, »dass das, was gebraucht wird, auch finanziert wird«, hatte Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) beim »Energiegipfel« des Handelsblatts im Januar gesagt. Kosten für den Umbau eines Industriezweigs, die auch Gewerkschafter beschäftigen.

Einzelne Standorte könnten den »Transformationsprozess« nicht allein stemmen, räumte Holger Wachsmann am Donnerstag im jW-Gespräch ein. »Es sind einfach zu viele Baustellen auf einmal.« Die Dimension sei noch größer, noch komplizierter als nach der »Wende«, so der Erste Bevollmächtigte der IG Metall Ostbrandenburg. Für das Arcelor-Mittal-Werk in Eisenhüttenstadt rechne er mit zirka einer Milliarde Euro für die Umbauten, »wenn die Hochofenroute durch eine Strecke mit Elektrolyseöfen ersetzt werden soll«. Aber das Problem beginne viel früher, weiß der Metaller: Wird es überhaupt künftig genug »grünen« Wasserstoff geben? Wann werden Pipelines bis zu welchen Hütten und Werken gebaut? Und nicht zuletzt: Stahl, der wasserstoffbasiert produziert wird, würde teurer werden, deutlich sogar – Wachsmann: »Wer kann das bezahlen?« Kurzum: Die Zeit- und Zielvorgaben der Ampelkoalitionäre für eine CO2-freie Stahlproduktion seien »extrem ehrgeizig«. Aber notwendig, meinen Umweltaktivisten.

Die Umstellung der Stahlerzeugung auf »grünen« Wasserstoff habe Priorität, »weil Stahl auch in Zukunft ein wichtiger Baustoff sein wird und die Branche die geplanten Investitionen bereits konkretisiert hat«, sagte Oliver Powalla, Experte für die Stahlbranche beim Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND), am Donnerstag gegenüber jW. Er wirkt ob der Transformation zuversichtlich: »Bis 2030 wird dafür Wasserstoff für eine Energiemenge von etwa 20 Terawattstunden benötigt, dessen Erzeugung in Deutschland und Europa gesichert sein sollte.« Öffentliche Zuschüsse dürften indes nur Stahlwerke erhalten, die verbindlich und zügig auf reine Wasserstoffverfahren umstellten. Zwischenlösungen wie der Einsatz von Erdgas sollten nicht gefördert werden, betonte Powalla. Bloß, was heißt das für die Jobs der Stahlwerker?

Wenn die Transformation gut verlaufe, stünden 15 bis 20 Prozent der aktuell rund 2.700 Beschäftigungsverhältnisse in Eisenhüttenstadt zur Disposition, schätzt Metaller Wachsmann. Und wenn es schiefgehen sollte, das Traditionswerk keine Mittel aus Fördertöpfen erhält? »Ja, dann steht der Standort in Frage, wird unser Überlebenskampf hart.«