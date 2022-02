Rausschmiss aus Mali

Paul Lorgerie/REUTERS Nicht willkommen: Protest in Bamako gegen Frankreich und seinen Staatschef Emmanuel Macron (4.2.2022)

Die Niederlage der alten Kolonialmacht war abzusehen, von Anfang an. Neun Jahre nach der ersten militärischen Intervention in Mali zieht Frankreich seine Truppen aus dem Land zurück, dessen Bevölkerung sie im Januar 2013 als angebliche »Befreier« und »Retter« von der Bedrohung durch dschihadistische Milizen empfangen hatte. Staatschef Emmanuel Macron, dem vor Ort zuletzt nicht nur »Arroganz« gegenüber den wechselnden Regierungen in Bamako und Unverständnis für die traditionellen Strukturen der afrikanischen Gesellschaft vorgeworfen wurden, kündigte am Donnerstag in Paris gleichzeitig den Verbleib französischen Militärs in Nachbarstaaten Malis, vor allem in Niger, an. In den nächsten vier bis sechs Monaten sollen die Stützpunkte im Norden Malis geschlossen, rund 2.400 Soldaten Richtung Niamey verlegt werden.

Macron hatte seit Mittwoch abend mehr als 20 Staatschefs aus Europa und Afrika in Paris versammelt. ­Macky Sall, Präsident des Senegal und derzeitiger Vorsitzender der Afrikanischen Union, lobte das »europäische Engagement« auf dem Kontinent. Die Organisation des Kampfes gegen Terrorismus sei »nicht allein Sache der afrikanischen Staaten«, weil er beide Kontinente gleichermaßen betreffe. Das Ende der Einsätze »Barkhane« und »Takuba«, in deren Rahmen Paris seit 2013 bis zu 5.000 Militärs in den Sahel geschickt hatte, soll demnach nicht gleichzeitig das Ende des bewaffneten Kampfes europäischer Kräfte gegen Dschihadisten des »Islamischen Staates« (IS) und von Al-Qaida sein. Bis zu »25.000 Mann werden künftig in verschiedenen Missionen« in der Region im Einsatz sein, kündigten Sall und Macron an. Als »Fédérateur« (verbindende Instanz), wie Macron die künftige Rolle seiner Armee beschrieb, werde Frankreich sie weiterhin koordinieren.

Die »Niederlage« Frankreichs und Europas im südlichen Sahel und vor allem in Mali – ein Begriff, den Macron am Donnerstag »vollkommen zurückweisen« wollte – hatte sich spätestens seit Januar 2020 abgezeichnet. Vor zwei Jahren hatte der französische Präsident die Staatschefs der vom bewaffneten Islamismus bedrohten afrikanischen Länder in Kolonialherrenmanier quasi einbestellt, um ihnen im südfranzösischen Pau die Bedingungen für sein weiteres militärisches und finanzielles Engagement zu diktieren. Eine in Afrika als »ungeheure Demütigung« wahrgenommene Prozedur, wie politische Kommentatoren in Paris bereits im Vorfeld der Konferenz vom Mittwoch angemerkt hatten. Seither hat sich die Ambiance in Bamako und auch in den nördlichen Regionen Malis »vollkommen gewandelt«. Man könne »nicht in einem Land bleiben, in dem man nicht mehr willkommen ist«, konstatierten zu Beginn der Woche auch Sprecher der Regierung und des Élysée.

Der »koordinierte Rückzug«, wie Macron den Rausschmiss aus Mali nannte, war in den vergangenen Wochen von der gegenwärtigen Militärregierung des Obersten Assimi Goïta forciert worden. Er gipfelte jüngst in der Order an den französischen Botschafter, das Land innerhalb von 72 Stunden zu verlassen. Macrons Kommentar: »Wir teilen weder die Strategie noch die verborgenen Pläne der Militärjunta.« Diese »Pläne« sind nach Meinung des Franzosen in Moskau entstanden: Der russische Präsident Wladimir Putin, der in Mali und dem Sahel »wirtschaftliche Interessen absichern« wolle, habe seine »Söldnertruppe Wagner« geschickt – offenbar im Einverständnis mit den neuen Herrschern in Bamako.

Doch nicht nur Goïtas Junta wird von der malischen Bevölkerung inzwischen als entschiedener Gegner eines neuen »französisch-europäischen Kolonialismus« wahrgenommen und gefeiert. Auch Hoffnung auf Hilfe aus Russland haben inzwischen die meisten in Mali. Goïta und seine Militärs hätten in Bamako seit dem Staatsstreich im August 2020 den Status von »Popstars« erreicht, wunderte sich vor zwei Tagen die Pariser Tageszeitung Libération. TV-Stationen zeigten in der Tat junge Menschen in der Hauptstadt, gekleidet in T-Shirts mit Fotos des malischen Herrschers, die Frankreich lautstark zum Teufel wünschten.