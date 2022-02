Gut fürs Geschäft

Hanno Bode/imago images Mit dem Auslaufen der strengsten Zugangsbeschränkungen kann der Einzelhandel wohl wieder auf mehr Umsatz hoffen (Hamburg, 15.2.2022)

Es kommt vor allem dem Dienstleistungssektor entgegen: Bis 20. März sollen »weitreichende Einschränkungen« des gesellschaftlichen, kulturellen und wirtschaftlichen Lebens »schrittweise« zurückgenommen werden, heißt es im Coronabeschluss der Regierungschefs von Bund und Ländern, den diese am Mittwoch abend verabschiedeten. Schon ab 4. März soll demnach der Zugang zu Gastronomie und Hotellerie wieder erweitert werden auf nachweislich Geimpfte, Genese und Getestete (3G). Betreiber von Klubs und Diskotheken sollen zumindest für nachweislich geimpfte und genese Personen öffnen dürfen. Für überregionale Großereignisse sollen Veranstalter die 2G-plus-Regel durchsetzen. Bleiben sollen »Basisvorkehrungen« wie die Maskenpflicht, sie sei weiterhin »von zentraler Bedeutung«. Wegfallen soll dagegen nach dem 19. März die sogenannte Homeofficepflicht.

Auf die Aussicht auf Lockerungen reagierten nicht nur Wirtschaftsverbände positiv. Auch der Präsident der Bundesärztekammer begrüßte das beschlossene Vorgehen. Es sei »aus wissenschaftlich-epidemiologischer Sicht berechtigt«, sagte Klaus Reinhardt am Donnerstag. Der Präsident der Intensivmedizinervereinigung DIVI, Gernot Marx, warnte dagegen davor, die Bevölkerung nicht in falsche Sicherheit zu wiegen. Tatsächlich haben sich Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und die Regierungen der 16 Bundesländer – wohl die Lage im Gesundheitssystem ahnend – eine Hintertür offengelassen. Die vereinbarten Lockerungsschritte sind an einen stabilen Abfall der Hospitalisierungs- und Intensivzahlen gekoppelt. Jedoch scheint es auch im beginnenden dritten Pandemiejahr keine systematische Erfassung der zentralen Kennziffern zu geben. Laut Beschluss sollen die Gesundheitsministerinnen und -minister daran arbeiten, dass die Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen, die Inzidenz der Hospitalisierungen und die Belegung der Intensivstationen »altersabhängig, tagaktuell, regionalisiert und mit guter Qualität erfasst und digital« übermittelt werden können.

»Mit den angekündigten Lockerungen steigt das Risiko, dass die Krankenhäuser wieder an ihre Belastungsgrenzen stoßen«, gab die Bundestagsabgeordnete Kathrin Vogler (Die Linke) am Donnerstag auf jW-Anfrage zu bedenken. Der sogenannte Expertenrat der Bundesregierung befürchte, dass sich Ungeimpfte und Ältere bei Lockerungen der Schutzmaßnahmen »wahrscheinlich wieder vermehrt infizieren und erkranken«, so die Obfrau im Gesundheitsausschuss. In der Altersgruppe über 60 sei die absolute Zahl der nicht geimpften Personen immer noch sehr groß, und knapp drei Millionen hätten noch keine Drittimpfung.

»Wir wollen je 100.000 Mitarbeitende mehr in der Pflege und in den Kliniken, flächendeckende Tarifverträge, die die Arbeit in Gesundheit und Pflege mit angemessenen Gehältern und kürzeren Arbeitszeiten würdigen«, erklärte die Linke-Politikerin. Zur Finanzierung müsse »eine solidarische Gesundheits- und Pflegeversicherung« her, »die alle, vor allem alle Einkommen«, einbeziehe. Schon die vergangenen zwei Jahre hätten gezeigt, »wie marode unser Pflege- und Gesundheitssystem vor der Pandemie war und wie inakzeptabel die Arbeitsbedingungen für die Pflegekräfte sind«, erklärte Vogler.

Anstelle eines »liberalen Aktionismus« brauche es für staatliche Maßnahmen zum Schutz verletzlicher Bevölkerungsgruppen »weiterhin eine wirksame gesetzliche Ermächtigung«, sagte Eugen Brysch, Vorstand der Deutschen Stiftung Patientenschutz, gegenüber dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) am Donnerstag. Das betreffe zwei Millionen ambulant und stationär versorgte Pflegebedürftige, sagte Brysch. »Aber auch die halbe Million Krankenhauspatienten darf nicht vergessen werden.«

Derweil erklärte das Verwaltungsgericht Berlin die Entscheidung über die Dauer des Coronagenesenenstatus zur Sache der Bundesregierung. Das urteilte das Gericht in einem Eilverfahren, wie ein Sprecher am Donnerstag mitteilte. Damit erklärte es im Fall zweier Antragsteller die Verkürzung des Genesenenstatus durch das Robert-Koch-Institut von sechs auf drei Monate für rechtswidrig. Am Mittwoch abend hatten Bund und Länder bereits vereinbart, dass die Festlegungen zum Genesenenstatus nicht mehr an das RKI delegiert werden sollen.