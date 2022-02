Es geht ums Geld

Jerome Delay/AP/dpa Den westlichen Pharmakonzernen geht es nicht um den Schutz von Menschenleben: Impfung im südadfrikanischen Orange Farm (3.12.2021)

Für Südafrika war es eine Erfolgsmeldung, für manchen Pharmakonzern offensichtlich der blanke Horror: Am 3. Februar verkündete die südafrikanische Pharmaziefirma ­Afrigen Biologics, dass sie auf Grundlage öffentlich verfügbarer Sequenzen des Coronaimpfstoffes des US-Konzerns Moderna eine eigene Version des Vakzins entwickelt habe. Der Unternehmensleitung zufolge soll der mRNA-Impfstoff noch in diesem Jahr in medizinischen Studien getestet werden. Im Erfolgsfall hätte Südafrika damit ein eigenes Vakzin, das komplett im Land hergestellt würde – und die Abhängigkeit des afrikanischen Kontinents von hauptsächlich westlichen Pharmakonzernen durchbrechen würde.

Wie wichtig diese Selbständigkeit wäre, zeigen die Zahlen der globalen Impfstoffverteilung: Nur elf Prozent der Menschen in Afrika sind bisher vollständig geimpft. Einer zu Wochenbeginn veröffentlichten Studie von Amnesty International zufolge hat Pfizer/Biontech bisher lediglich ein Prozent seiner Coronaimpfdosen in Entwicklungsländer geliefert, bei Moderna sind es zwei Prozent. Allein die Staaten der Europäischen Union haben bis Februar nach Angaben der People’s Vaccine Alliance mit 55 Millionen Impfdosen nahezu doppelt so viel abgelaufenen Impfstoff vernichtet, als sie an afrikanische Länder gespendet haben (30 Millionen Dosen).

»Koloniale Ketten« sprengen

»Afrika soll nicht länger mit dem Hut in der Hand zum Westen laufen und um Impfstoff betteln, den der nur von seinen Tischen tröpfeln lassen will«, hatte Südafrikas Präsident Cyril Ramaphosa deshalb bereits Mitte Januar bei der feierlichen Einweihung eines neuen Forschungs- und Produktionszentrums für Impfstoffe in Kapstadt gesagt und gar davon gesprochen, durch die eigenständige Herstellung von Vakzinen »koloniale Ketten« sprengen zu können. Keine Frage: Südafrikas politische Führung ist zutiefst enttäuscht von ihren westlichen Partnern. Zweimal haben südafrikanische Forscher die Welt frühzeitig und transparent vor einer neuen Coronavariante gewarnt, beide Male wurde das Land dafür mit Reiserestriktionen belegt, die die Wirtschaft in der Republik am Kap schwer getroffen haben. Solidarität und Unterstützung gab es derweil meist nur in Form warmer Worte, denen kaum Taten folgten.

Im Gegenteil: Um der extrem ungleichen Verteilung von Impfstoff etwas entgegenzusetzen, gründete die Weltgesundheitsorganisation (WHO) Mitte 2021 zusammen mit dem von den Vereinten Nationen gestützten Medicines Patent Pool (MPP), dem Medizinischen Forschungsrat Südafrikas (South African Medical Research Council, SAMRC), den Africa Centres for Disease Control and Prevention (Africa CDC), der Afrikanischen Union sowie den südafrikanischen Pharmaziefirmen Biovac und Afrigen Biologics and Vaccines ein Technologietransfer-Hub für mRNA-Impfstoffe. Die führenden Hersteller dieser Vakzine bat die WHO dazu um Unterstützung, was sowohl Pfizer und Biontech als auch Moderna jedoch schlicht ablehnten. Moderna teilte immerhin mit, seine Patentrechte während der Pandemie nicht durchsetzen zu wollen.

Biontech hingegen versuchte offenbar, die Technologietransferbemühungen aktiv zu torpedieren. Wie eine Recherche des britischen Medizinfachjournals The BMJ Anfang des Monats offenlegte, finanziert das deutsche Unternehmen eine Stiftung, um Stimmung gegen die eigenständige Impfstoffproduktion in Südafrika zu machen. Dem Journal vorliegende Dokumente zeigten demnach, dass die mit Biontech verbundene Kenup Foundation bei Entscheidungsträgern auf dem afrikanischen Kontinent versucht hat, die Erfolgsaussichten der Impfstoffentwicklung in dem Zentrum als unwahrscheinlich darzustellen. Zudem habe Kenup behauptet, die eigenständige Impfstoffproduktion dort würde gegen Patentrechte verstoßen – was der MPP jedoch entschieden bestreitet.

Biontech und Pfizer schlossen statt dessen im Juli vergangenen Jahres ein separates Abkommen mit Biovac, in dessen Kapstädter Produktionsstätte künftig Impfstoff finalisiert und abgefüllt werden soll. Dieses sogenannte Fill and Finish beinhaltet jedoch keinen Technologietransfer zur Produktion der mRNA-Inhaltsstoffe. Dennoch sind es derlei »Fill and Finish«-Partnerschaften, die die deutsche Bundesregierung finanziell unterstützt. Der ehemalige Gesundheitsminister Jens Spahn hatte dafür auf seiner Südafrika-Reise im Mai 2021 die Bereitstellung von 50 Millionen Euro angekündigt.

Abhängigkeit als Ziel

In dieser Woche kündigte Biontech nun offiziell an, eigene Produktionsanlagen in Containermodulen in afrikanische Länder verschiffen zu wollen, um dort in Eigenregie und ohne Technologietransfer seinen Impfstoff zu produzieren. The BMJ hatte über die Pläne bereits unter Berufung auf die Kenup-Dokumente berichtet und dabei auch offengelegt, dass mit der Containerproduktion gar lokale medizinische Regulierungsbehörden umgangen werden sollen. Das Vorhaben, das auf dem am Donnerstag begonnenen Gipfeltreffen der Europäischen Union und der Afrikanischen Union in Brüssel diskutiert werden soll, verdeutlicht das Ziel maximaler Gewinnschöpfung bei minimalem Technologietransfer. Es geht dabei nicht um Menschenleben in Afrika, es geht auch nicht darum, die Gefahr der Entstehung neuer Varianten in weitgehend ungeimpften Bevölkerungen zu mindern, nein: Es geht nur ums Geld, das einfach besser fließt, wenn Abnehmer in Abhängigkeit gehalten werden.