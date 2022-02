Bundeswehr allein in Mali

Michael Kappeler/dpa Einsamer Bundeswehr-Soldat in der Sahara (Mali, am Flughafen Gao, 13.11.2018)

Der am Donnerstag verkündete Rückzug französischer Truppen aus Mali hat in der Bundesrepublik zu einer Auseinandersetzung über den Kriegseinsatz der Bundeswehr in Westafrika geführt. Die Linke forderte den sofortigen Abzug der deutschen Kontingente, die Bundesregierung schwankt zwischen Teilabzug und Verlagerung in andere Länder. Am Prinzip, der Beteiligung an den weltweiten Kolonialkriegen des Westens, soll sich aber nichts ändern: Nach jW-Redaktionsschluss beriet der Bundestag über die Verlängerung der Mandate für die Entsendung von etwa 50 deutschen Soldaten in den Südsudan und von 550 Marineangehörigen ins Mittelmeer.

Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) erklärte am Donnerstag am Rande eines NATO-Treffens in Brüssel, sie sei »sehr skeptisch«, ob das Bundeswehr-Mandat für die EU-Ausbildungsmission EUTM in Mali aufrechterhalten werden könne. Auch die Beteiligung an der UN-Stabilisierungsmission Minusma stehe in Frage. Beide Mandate laufen Ende Mai aus. Sie sehen insgesamt bis zu 1.700 deutsche Soldaten für Mali vor, derzeit sind rund 1.300 im Einsatz. Die Beteiligung an der UN-Mission sieht Lambrecht gefährdet, weil Frankreich bisher den Schutz der Soldaten mit Kampfhubschraubern gewährleistet und auch ein Lazarett stellt. Wenn dies nun fehle, müsse »dringend eine Lösung« gesucht werden, etwa durch eine Unterstützung durch Frankreich aus dem benachbarten Niger heraus oder durch andere Partner. Das wäre nach ihren Angaben aber »ein völlig verändertes Mandat« und müsste mit dem Bundestag neu diskutiert werden. Die Staatsministerin im Auswärtigen Amt Katja Keul (Grüne) teilte am Donnerstag in Berlin mit: »Die Militärregierung in Bamako hat bisher keine glaubhaften Signale gesendet, zügig zur Demokratie zurückzukehren, und legt zudem dem französischen Engagement Steine in den Weg.« Das werde »Auswirkungen auf das gemeinsame internationale Engagement haben«. Lambrecht und Keul erwähnten nicht, dass die Einsätze in neun Jahren 6.700 zivile Tote gekostet haben und vor allem die Wut der Bevölkerung in den Ländern der Region Frankreich und seine EU-Spießgesellen zum Rückzug gezwungen hat.

Unionsfraktionsvize Johann Wadephul (CDU) warnte die Bundesregierung davor, dem Beispiel Frankreichs zu folgen. Ein Abzug würde ein sicherheitspolitisches Vakuum in Mali schaffen, das von Dschihadisten oder von russischen Verbänden gefüllt werden könnte. Einen Komplettabzug der Bundeswehr forderte hingegen die Linksfraktion. Deren Außenexpertin Sevim Dagdelen erklärte, Berlin müsse jetzt »die Reißleine ziehen und die deutschen Soldaten umgehend aus dem westafrikanischen Land zurückholen«. Der verteidigungspolitische Sprecher der Fraktion, Ali Al-Dailami, sieht im Rückzug Frankreichs »das Eingeständnis des Scheiterns des Militäreinsatzes«. .

Am Donnerstag berichtete das Redaktionsnetzwerk Deutschland unter Berufung auf das Einsatzführungskommando, die Teilnahme am Krieg in Mali habe bisher knapp zwei Milliarden Euro gekostet. Die Kosten des Afghanistan-Einsatzes beliefen sich auf rund zwölf Milliarden Euro. Die Nichtregierungsorganisation Oxfam sprach von einem »schrecklichen Scheitern« des EU-Krieges. Oxfams Regionaldirektorin für die Region Westafrika, Assalama Dawalack Sidi, erklärte, man habe seit langem vor einem rein militärischen Ansatz gewarnt, weil dieser die Ursachen der Krise in der Sahelzone nicht beseitige.