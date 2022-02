Sieg für Monopolisten

Manuel Geisser/imago images Entscheidung gefallen: Knapp 55 Prozent der Stimmberechtigten haben gegen das Vorhaben zur Medienförderung gestimmt

Die Schweizer haben entschieden: Eine staatliche Medienförderung für die kriselnde Branche wird es nicht geben. Am Sonntag waren die Eidgenossen aufgerufen, über vier Gesetzesvorlagen abzustimmen. Während ein Verbot von Tabakwerbung deutlich angenommen wurde, fielen die Pakete zur Abschaffung der Stempelabgaben, zum Verbot von Tier- und Menschenversuchen in der Forschung und zur Förderung der Medien durch. Besonders letzteres wurde in den vergangenen Wochen heftig diskutiert. Das Medienförderungsgesetz vom 18. Juni 2021 sah vor, Print-, Online- und Fernsehmedien finanziell zu unterstützen und Schließungen von kleineren Unternehmen und Zeitungen zu verhindern. Begründet wurde das mit sinkenden Werbeeinnahmen und einer Schieflage von auflagenstarken und -schwachen Medien. Der Wegfall von öffentlichen und privaten Anbietern schwäche die Berichterstattung und habe eine Monopolisierung zur Folge. Vorgesehen war eine Zuwendung von jährlich 120 Millionen Franken (115 Millionen Euro) unter der Bedingung, sich vorwiegend an ein Schweizer Publikum zu richten und eine Vielfalt an politischen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Themen zu gewährleisten.

Der Bundesrat – bestehend aus National- und Ständerat – sprach daher eine Zustimmung aus. Das Referendumskomitee »Mediengesetz nein!« empfahl dagegen eine Ablehnung. Es sah hinter dem Paket einen Angriff auf den »freien Markt« sowie die Gefahr einer »staatsabhängigen« Medienlandschaft. Hinter dem Referendumskomitee versammeln sich bürgerliche bis rechte Parteien: von der Regierungspartei Schweizer Volkspartei (SVP) über die FDP bis hin zur christlichen Rechtspartei EDU. Auf Nachfrage von junge Welt unterstrich die FDP ihre Haltung damit, dass das Gesetz »ineffizient, verzerrend und diskriminierend« sei: »Die vierte Gewalt darf im Staat nicht subventioniert werden.« Abgelehnt wurde das Mediengesetz sowohl vom Ständerat mit 16,5 zu 6,5 Stimmen als auch vom Stimmvolk mit 54,6 zu 45,4 Prozent.

Für die Linke ist das Ergebnis eine Zäsur. Besonders für kleinere und unabhängige Medien, die sich alleine durch Werbeeinnahmen kaum über Wasser halten können, wäre die Annahme des Pakets von großer Bedeutung gewesen. Für die Jungen Grünen fehlt somit Geld für Recherche und Vielfalt, um den Medienpluralismus zu gewährleisten. Medien müssen sich weiterhin in den Dienst von »reichen Gönnern« stellen, so Generalsekretärin Vera Becker gegenüber jW. Die Ablehnung schade insgesamt »der Meinungsbildung und somit der Demokratie«. Ähnlich sieht es die größte linke Jungorganisation der Schweiz, die Jungsozialisten (Juso). Zwar sei bereits das Ausgangspaket ein Produkt von Kompromissen innerhalb der bürgerlichen Demokratie. Dennoch forderten die Jungsozialisten eine Annahme des Pakets, um die Medienförderung weiter auszubauen. Dadurch, dass es nun nicht zur Förderung komme, bleibe das Niveau auf niedrigem Stand stehen.

»Zusätzlich werden auch lokale Fernseh- und Radiosender nicht mehr unterstützt«, erklärte Muriel Günther, Zentralsekretärin der Jusos, gegenüber dieser Zeitung. Neben den jährlichen 120 Millionen Franken war eine einmalige Subvention von 50 Millionen Franken für Onlinemedien vorgesehen. Statt dessen bleibe jetzt alles beim alten. Profitieren würden weiterhin »superreiche Medienunternehmer wie Christoph Blocher und Roger Köppel«, so Günther weiter. Der SVP-Medienmogul Blocher sitzt im Verwaltungsrat der Zeitungshaus AG und besitzt ein Drittel des Medienhauses Basler Zeitung Medien. Roger Köppel, ebenfalls SVP, ist Herausgeber und Chefredakteur der Weltwoche, die als inoffizielles Parteiorgan der SVP daherkommt. Nun, da das Medienförderungsgesetz abgelehnt wurde, brauchen sich die Monopolisten nicht darum kümmern, ernsthafte Konkurrenz zu erhalten. Denn letztlich zählt auch hier weiterhin nicht die inhaltliche Ausrichtung, sondern der finanzielle Aspekt.