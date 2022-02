Von der Leyens Bluff

Bernd Thissen dpa/lnw Besorgter Blick: Aktuell sind die deutschen Gasspeicher nur noch zu 33 Prozent gefüllt

Wenn man Brüssel Glauben schenken möchte, so ist die Energieversorgung in diesem Winter gesichert. Man habe »umfangreiche Vorkehrungen« für den Fall getroffen, dass es zur Einstellung aller Erdgaslieferungen aus Russland kommt, und sei für alle Eventualitäten gerüstet, behauptete die Präsidentin der EU Ursula von der Leyen am Mittwoch vor dem EU-Parlament in Strasbourg. Ihre Funktion entspricht formal der einer Regierungschefin der Union, obwohl sie real bei weitem nicht derartige Kompetenzen hat. Wie weit die frühere deutsche Verteidigungsministerin glaubt, was sie erzählt, kann sie nur selbst wissen. Jedenfalls kommen alle Analysten zur Schlussfolgerung, dass die EU nicht einmal annähernd in der Lage wäre, eine plötzliche Unterbrechung der russischen Lieferungen, die im dritten Quartal 2021 etwas mehr als 43 Prozent der europäischen Gasimporte ausmachten, zu verkraften.

Tatsächlich hat von der Leyen weder in ihrer Rede noch in ihren Mitteilungen an die Medien konkrete Angaben über die getroffenen »Vorkehrungen« oder über die zugrunde gelegten Berechnungen gemacht. Immerhin räumt sie ein, dass die »Modelle« der zuständigen Stellen des EU-Apparats nur solange funktionieren würden, wie Russland seine Lieferungen lediglich auf dem gegenwärtigen Stand »drosselt« oder sie noch etwas weiter sinken lässt. Bei einem totalen Lieferstopp müssten jedoch »Notfallmaßnahmen« ergriffen werden, gab von der Leyen zu, ohne diese auch nur annähernd zu umschreiben.

Und die »Vorkehrungen« für eine weniger drastische, aber doch die russischen Lieferungen einschränkende Entwicklung? In ihrer Rede am Mittwoch erzählte die Kommissionschefin ohne Einzelheiten zu nennen: »Wir sind gegenwärtig im Gespräch mit einer Reihe von Ländern, die bereit sind, ihre Ausfuhr von Flüssiggas in die EU zu steigern«. Das habe im Januar zu Rekordlieferungen von insgesamt zehn Milliarden Kubikmetern Flüssiggas (englisch abgekürzt LNG) geführt, was allerdings nur einen kleinen Teil des europäischen Verbrauchs ausmacht. Darüber hinaus habe die EU seit der »Annexion der Krim« im Frühjahr 2014 die Zahl ihrer Terminals zur Rückverarbeitung von LNG erhöht und sowohl die transeuropäischen Pipelines als auch die Stromverbindungen verstärkt, so von der Leyen. Konkrete Zahlen nannte sie aber nicht. In den vergangenen Wochen habe die EU sich mit allen möglichen Szenarien einer vollständigen oder teilweisen Unterbrechung der russischen Gaslieferungen beschäftigt, erklärte sie weiter. Die Schlussfolgerung sei, »dass wir in diesem Winter sehr sicher sind«. Zudem hätten die Mitgliedstaaten der Union »ein neues Paket von Notfallmaßnahmen entwickelt, das wir im Fall einer kompletten Unterbrechung zum Einsatz bringen könnten«.

Gegenüber der Presse behauptete von der Leyen darüber hinaus, die EU habe mit bedeutenden LNG-Kunden wie Japan und Südkorea »ausgehandelt«, dass diese der Union eigene Bestellungen zur Verfügung stellen würden. Das habe sich schon in den verstärkten Lieferungen während des Januars praktisch niedergeschlagen. Ob das wenigstens ganz kurzzeitig so funktioniert hat, wie die EU-Chefin erzählt, sei momentan dahingestellt. Sicher ist jedenfalls, dass auch Japan und Südkorea das Flüssiggas, über das sie länger laufende Verträge mit ihren Hauptlieferanten Katar, USA und Australien abgeschlossen haben, selbstverständlich kontinuierlich benötigen.

Alle Experten sind sich einig, dass es aktuell und zumindest für die nächste Zeit auf den internationalen Märkten keine überschüssigen Reserven an Erdgas gibt, die nach Europa umgeleitet werden könnten. Darüber hinaus verfüge die EU nicht über ausreichend Terminals für die Rückverarbeitung von Flüssiggas und nicht über das nötige Pipelinenetz, um das Gas von den Terminals dorthin zu leiten, wo es im Fall einer Unterbrechung der russischen Lieferungen am dringendsten gebraucht würde, nämlich nach Deutschland. Hier gibt es nicht einen einzigen Terminal.