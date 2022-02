Mohssen Assanimoghaddam/dpa Im Grünen: Protestaktion gegen Zerstörung für die Küstenautobahn A 20 in Niedersachsen (Burweg, 10.10.2021)

Der BUND lehnt Bauvorhaben der Autobahnen A 20 und A 39 ab. Von diesem Donnerstag an bis Sonnabend wollen Sie gegen den Ausbau entlang der geplanten Strecke der A 20 protestieren. Was genau haben die beteiligten Gruppen vor?

Aktive von Fridays for Future haben angeregt, uns entlang der Trasse der A 20 zu verteilen, um dort über den Bau zu informieren. Sie meinen, es ist jetzt dringend nötig, Gegeninformationen zu verbreiten. Denn die Industrie- und Handelskammern haben ihrerseits eine Kampagne für den Ausbau mit Plakaten und Anzeigen gestartet: Man brauche die A 20 für die Anbindung des Hinterlands der Seehäfen. Das ist unnötig! Es gibt keine Engpässe. Mit bestehenden Straßen, der Eisenbahn und den Wasserwegen gibt es Alternativen, die bei Bedarf umweltfreundlicher und kostengünstiger ausgebaut werden können. Weiter wird behauptet, in den Planungen seien ökologische Aspekte berücksichtigt. Durch den Autobahnbau zerstörte Natur und Landschaft würden durch Ausgleichsmaßnahmen kompensiert. Das stimmt nicht. Sie sind dann unwiederbringlich verloren. Die Klimakrise wird so verschärft.

Was bedeutet der Streckenausbau?

Die A 20 vom polnischen Szczecin kommend ist fertig gebaut und endet vor Bad Segeberg in Schleswig-Holstein. Von dort aus, zwischen Westerstede im Landkreis Ammerland und Drochtersen im Landkreis Stade, wird die sogenannte Küstenautobahn A 20 parallel zur A 1 geplant. Zum Projekt gehören auch die A 26 von Drochtersen bis Stade, das Autobahnkreuz A 20/A 26 »Kehdinger Kreuz« sowie der Elbtunnel zwischen Drochtersen in Niedersachsen und Glückstadt in Schleswig-Holstein. Die Neubautrasse, rund 145 Kilometer lang, verläuft fast ausnahmslos durch ländliche Räume, meist über Moor- und Marschböden. Zu behaupten, damit würde CO2 eingespart, ist absurd. Genau die Kohlenstoffsenken, die wir so dringend brauchen, sollen zubetoniert werden. Die im EU-Klimaschutzgesetz festgelegte Verringerung der Netto-Treibhausgasemissionen um mindestens 55 Prozent bis 2030 im Vergleich zu 1990 ist so nicht zu erfüllen.

Ist der Ausbau noch zu stoppen?

Es gibt noch keinen rechtskräftig vollziehbaren Baubeginn. Einige der insgesamt 18 Abschnitte sind jetzt im Planfeststellungsverfahren. Nur für einen davon, nahe Ammerland, gibt es eine Baugenehmigung. Dagegen klagt der BUND beim Bundesverwaltungsgericht in Leipzig. Verhandlungstermin ist der 31. Mai. Eine Autobahn zum jetzigen Zeitpunkt weiterzubauen, können wir uns angesichts der fortgeschrittenen Klimakrise nicht mehr leisten.

Seit Mai 2021 gibt es ein Protestcamp.

Junge Menschen haben am Anfang der Trasse eine Dauerversammlung angemeldet. Sie besetzen den Platz mit Zelten und Holzhütten, wollen so lange bleiben, bis der Autobahnausbau sicher verhindert ist.

Wie klappt es mit der Mobilisierung zu den Protesten?

In den Köpfen vieler Menschen ist ein Zusammenhang zwischen Wirtschaftswachstum, Arbeitsplätzen und Autobahnen immer noch verankert. Es ist schwer, davon zu überzeugen, dass der Schaden durch all das letztlich größer sein wird als der Nutzen. Mehr Autoverkehr entsteht, weil mehr Straßen gebaut werden. Am 5. Juni 2021 beteiligten sich trotz Dauerregens an einer Fahrradsternfahrt im Ammerland 5.000 Protestierende. Wir müssen jetzt aktiv bleiben.

Obwohl die Ampelregierung sich zum Klimaschutz bekannt hat, läuft der Autobahnbau weiter. Sind Sie enttäuscht?

SPD und FDP sind mit ihren Erkenntnissen noch nicht soweit, dass wir uns radikal umorientieren müssen. Die FDP muss begreifen, dass die Klimakrise unsere Freiheit in nie gekanntem Ausmaß beschneiden wird.

FDP-Verkehrsminister Volker Wissing äußerte am 28. Dezember gegenüber der ARD, er verstehe sich als Anwalt aller, die ein Mobilitätsangebot brauchen. Dazu gehörten »Radverkehr, öffentlicher Nahverkehr, Bahnverkehr aber auch Individualverkehr mit dem Auto.«

Immerhin hat er als neuer Verkehrsminister die anderen Verkehrsmöglichkeiten überhaupt benannt. Wir müssten ihm Zeit geben, Erkenntnisse zu sammeln – dumm ist nur, dass wir jetzt keine mehr haben.