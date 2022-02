Leonardo Fernandez Viloria/REUTERS Herr der Lage: Venezuelas Verteidigungsminister López zeigt, wo sich die Streitkräfte in Apure befinden (Caracas, 11.2.2022)

Spezialeinheiten der venezolanischen Streitkräfte haben angekündigt, weiter mit aller Härte gegen aus Kolumbien eingesickerte bewaffnete Banden vorzugehen. Die Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) wolle die als »Tancol« (Abkürzung für »kolumbianische bewaffnete Terroristen und Drogenhändler«) bezeichneten Gruppen, die den Bundesstaat Apure zu destabilisieren versuchten, endgültig vertreiben, kündigte Verteidigungsminister Vladimir Padrino López am Dienstag (Ortszeit) an. Die Tageszeitung Correo del Orinoco hatte bereits am Wochenende den Befehlshaber der FANB-Einsätze, Domingo Hernández Lárez, zitiert, der vor einer »stillen Invasion der Narcoterroristen« aus dem Nachbarland warnte. Die Täter würden vom kolumbianischen Departamento Arauca aus auf der Drogenhandelsroute eindringen. Sie suchten neue Absatzmärkte und richteten dabei »Tod und Verwüstung« an.

Als Beleg verwies Hernández Lárez darauf, dass FANB-Bombenräumer in Apure bereits mehr als 900 Sprengfallen mit großer Zerstörungskraft entschärft hätten. Diese seien von Tancol-Gruppen zum Schutz ihrer Lager auf abgelegenen Straßen installiert worden, um die Bevölkerung aus diesen Gebieten fernzuhalten. Laut Verteidigungsminister Padrino López sind in diesem Jahr bereits acht Zivilisten in Apure Opfer kolumbianischer Terrorgruppen geworden.

Wie die russische Agentur Sputnik am Dienstag meldete, waren Anfang Februar bei Operationen gegen Tancol-Gruppen in Apure 56 mutmaßliche Kriminelle gefangengenommen und neun getötet worden. Zugleich seien 16 Anlagen demontiert worden, die für logistische Zwecke und zur Geiselnahme von Personen sowie zur Verarbeitung von Drogen genutzt wurden. Der Minister warnte davor, dass es »über den Drogenhandel und die Gewalt hinaus Versuche gibt, Venezuela durch Paramilitarismus, eine sich neben der Realwirtschaft entwickelnde Parawirtschaft und kriminelle städtische Banden zu kolumbianisieren«. López warf dem kolumbianischen Präsidenten Iván Duque vor, die Aktionen dieser Gruppen zu unterstützen, um Venezuela zu destabilisieren.

Der Politiker reagierte damit auf Anschuldigungen Bogotás, die zunehmende Gewalt in den kolumbianischen Departamentos Vichada und Arauca habe ihren Ursprung in Venezuela. Zusammenstöße zwischen ehemaligen Mitgliedern der linken Guerillaorganisationen »Nationale Befreiungsarmee« (ELN) sowie Dissidenten der inzwischen aufgelösten FARC-EP haben zu einer Krise geführt, die Kolumbien bis heute erschüttert. Während Bogotá der Regierung von Venezuelas Staatschef Nicolás Maduro vorwirft, die ehemaligen Guerilleros zu unterstützen, meldete Caracas, dass mehrere bewaffnete Gruppen in den vergangenen Monaten von Kolumbien aus auf venezolanisches Hoheitsgebiet vorgedrungen seien.

Zur Krise im Nachbarland erklärte López, dass dort im Jahr 2020 nach einem Bericht der Vereinten Nationen mindestens 76 Massaker registriert worden waren, bei denen 292 Menschen getötet wurden. Er verwies auch auf die Ermordung von 73 ehemaligen FARC-Kämpfern und auf 94 Fälle von Massenvertreibung, von denen insgesamt 25.366 Menschen betroffen waren. Nach Ansicht des Verteidigungsministers wirkt sich diese Situation auch auf Venezuela aus und stellt ein geopolitisches Problem dar, das von Bogotá und Washington befeuert wird, um das Land zu destabilisieren. Er versicherte, dass über die Grenze eindringende Gruppen, »wie auch immer sie sich nennen, keinen Platz in unserem Land« haben würden.

Die Zeitung Correo del Orinoco veröffentlichte, dazu passend, am Sonntag eine Stellungnahme des Oberbefehlshabers der venezolanischen Armee, Félix Osorio, der der kolumbianischen Führung vorhielt, Venezuela für Situationen zu beschuldigen, die sie selbst verursacht habe. »Die Lügensucht dieser feigen kolumbianischen Oligarchie wiederholt sich, indem sie uns vorwirft, wofür sie schon immer verantwortlich war. Wir werden darauf mit mehr militärischer Präsenz an unserer Grenze reagieren«, erklärte Osorio.