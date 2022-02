Der Weg aus dem Schlamm

Anton Kramer Aus der »Unsichtbarkeit« herausbewegt: Bartek Kurzyca und Krysztof Wisniewski am Mittwoch in Leipzig

Zwischen den Lagern des Amazon-Konzerns sind Tausende Lkw-Fahrer unterwegs. Einige haben sich jetzt zum Kampf für bessere Arbeitsbedingungen zusammengeschlossen. Eine Petition für Verbesserungen auf dem Parkplatz am Warenlager in Leipzig ist ein erstes Ausrufezeichen.

Das Papier trägt 250 Unterschriften. Es wurde am Mittwoch morgen im Nieselregen vor dem Eingangstor des Lagers überreicht. Die beiden polnischen Fahrer Bartek Kurzyca und Krysztof Wisniewski übergaben es im Namen der »Vereinigten Lkw-Fahrer von Amazon« dem lokalen Management. Standortleiterin Sylvia Reichardt war der Einladung per E-Mail ebenso gefolgt wie der Betriebsrat.

Mobilisierung

Die Petition kritisiert den Zustand des Lkw-Parkplatzes, der sich hinter dem Warenlager befindet und von der Bundesstraße aus nicht eingesehen werden kann. Einerseits könnten Fahrer froh sein, wenn Amazon überhaupt einen Parkplatz zur Verfügung stelle, meinte Kurzyca nach der Übergabe, andererseits sei die Situation in Leipzig verbesserungswürdig. Der umzäunte Parkplatz ist schlecht asphaltiert. Bei Regen wie an diesem Morgen ist er von Schlammpfützen überzogen. 15 Lkws sind hier abgestellt. Sonst gibt es nur noch ein Dixie-Klo und einen Müllcontainer. In der Petition werden eine neue Asphaltierung gefordert, geschlechtsgetrennte WC und Duschmöglichkeiten sowie Aufenthaltsräume und Kochnischen. Hier ist zu sagen, dass die Fahrer oft Stunden auf dem Parkplatz verbringen, mitunter sogar Nächte, wenn der Schichtplan das vorschreibt.

Amazon-Fahrerinnen und -Fahrer sind in der Regel bei Subunternehmen angestellt. Viele stammen aus Ländern wie Polen, Belarus, der Ukraine, Rumänien oder Aserbaidschan. Dementsprechend kommuniziert die Gruppe von Kurzyca und Wisniewski im Internet und bei direkten Ansprachen an die Kollegen auf polnisch und russisch. Die beiden berichten, dass die Petition in den Social-Media-Gruppen der Fahrer viel Aufmerksamkeit erregte, dort breit geteilt und diskutiert wurde. Tausende konnten so mit dem Petitionstext erreicht werden.

Die Unterschriftensammlung wurde Anfang Februar gestartet. Da die Organisatoren seitdem aufgrund ihrer Dienstpläne nicht in Leipzig sein konnten, wurden sie von einem Solikreis unterstützt, was auch dem Gefühl der Isolation osteuropäischer Arbeiter in Deutschland entgegengewirkte. Schon weil sich fortan 60 Kollegen bei den »Vereinigten Fahrern« gewerkschaftlich engagieren wollen, war die Aktion aus Sicht von Kurzyca und Wisniewski ein großer Erfolg. Außerdem habe man sich gegenüber dem Management und der Öffentlichkeit etwas aus der »Unsichtbarkeit« herausbewegt, sagt Kurzyca. Das sei erst der Anfang gewesen.

Gesprächsbereitschaft

Ob die Forderungen erfüllt werden, bleibt abzuwarten. Kurzyca und Wisniewski zeigten sich recht überrascht von der Gesprächsbereitschaft des Managements. Vergrößerung und Asphaltierung des Parkplatzes seien für die kommenden Monate ohnehin geplant, genauso die Errichtung von Aufenthaltsräumen und Sanitäranlagen, hieß es am Mittwoch – die »Vereinigten Fahrer« würden in den Prozess einbezogen. An diesem Versprechen wird der Konzern sich messen lassen müssen.