Viele Fragen ungeklärt

Arne Dedert/dpa Kundgebung vor dem Frankfurter Landgericht am Mittwoch

Das Fax war mit dem Namen des toten NSU-Terroristen Uwe Böhnhardt unterzeichnet und schloss mit »Gruss NSU 2.0«. Die Adressatin wurde als »miese Türkensau« beschimpft; man werde ihre Tochter »abschlachten«. Mit diesem üblen Schreiben an die Frankfurter Anwältin Seda Basay-Yildiz, die Nebenklagevertreterin im Prozess gegen den rechtsterroristischen »Nationalsozialistischen Untergrund« in München gewesen war, begann am 2. August 2018 eine Serie von Bedrohungen und Beleidigungen, die seither unter dem Stichwort »NSU 2.0« bekannt geworden ist. Vor dem Landgericht Frankfurt am Main steht seit Mittwoch mit dem 54 Jahre alten erwerbslosen IT-Fachmann Alexander M. der Mann, den Polizei und Staatsanwaltschaft für den Verfasser der Schreiben halten. Von dem Verfahren, dessen erster Tag mit dem Verlesen der 120 Seiten langen Anklageschrift ausgefüllt war, erhoffen sich die Betroffenen Antworten auf viele offene Fragen.

Mehr als 130 Schreiben mit heftigsten rassistischen Beleidigungen und Todesdrohungen gingen – überwiegend per E-Mail – an 32 Personen und 60 Institutionen, oft an prominente Frauen, die sich zuvor gegen rechte Gewalt positioniert hatten. Darunter waren neben Basay-Yildiz auch Janine Wissler, heute Kovorsitzende der Partei Die Linke, Martina Renner, innenpolitische Sprecherin der Linke-Fraktion im Bundestag, die Kabarettistin Idil Baydar und die Journalistin Hengameh Yaghoobifarah.

In den Schreiben wurden Daten genannt, die nicht frei verfügbar im Internet zu finden sind. Einige waren von Polizeicomputern in Frankfurt und Wiesbaden abgerufen worden. Das erste Drohschreiben an Basay-Yildiz war nur eineinhalb Stunden nach Einholung der dafür genutzten Daten per Polizeicomputer bei ihr eingetroffen. Bei den Ermittlungen flog eine rechte Chatgruppe in dem Revier auf. Als die Polizei im Mai 2021 Alexander M. in Berlin festnahm, wurde er der Öffentlichkeit dennoch als »Einzeltäter« präsentiert. Konservative Politiker stellten der Polizei einen Persilschein aus. So erklärte Hessens Innenminister Peter Beuth (CDU), es sei »nie ein hessischer Polizist für die ›NSU 2.0‹-Drohmailserie verantwortlich« gewesen. Eine Einschätzung, die er am Mittwoch im ZDF wiederholte.

Für die von den Drohschreiben Betroffenen sind solche Äußerungen ein Skandal. Der »NSU 2.0«-Komplex sei mit der Festnahme des Angeklagten nicht aufgeklärt, schrieben sie in einem gemeinsamen Brief zum Prozessauftakt. Linke-Kovorsitzende Janine Wissler erklärte am Mittwoch gegenüber jW, es sei »völlig unklar, woher der mutmaßliche Täter die Daten hatte, die nachweislich von verschiedenen Polizeicomputern abgerufen worden waren«. Die Einzeltäterthese sei unglaubwürdig, so Wissler: »Es gab im Frankfurter Revier eine rechte Chatgruppe, das haben die Ermittlungen ergeben.« Viele Fragen seien noch offen, auch die »nach der politischen Verantwortung«.

Auch Martina Renner geht nicht von einem Einzeltäter aus. Gegenüber jW erklärte sie am Mittwoch, sie erwarte ein Urteil, »das die Auswirkungen der rassistischen, antisemitischen und sexistischen Drohungen auf die Betroffenen berücksichtigt«. Die Beweisaufnahme müsse die Rolle der Polizei bei der illegalen Datenabfrage in den Mittelpunkt stellen, »ebenso die Kontakte und Bezüge des Beschuldigten zu anderen Sachverhalten und Personen, die durch Drohschreiben aufgefallen sind«. Alexander M. werden 85 Taten vorgeworfen, darunter Beleidigung in 67 Fällen, versuchte Nötigung und Bedrohung, außerdem öffentliche Aufforderung zu Straftaten, Volksverhetzung, Besitz kinder- und jugendpornografischer Schriften sowie Verstoß gegen das Waffengesetz.