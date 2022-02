Unter Druck

Mateusz Wlodarczyk/NurPhoto/imago images Für Polens Premier Morawiecki geht es um viel Geld: insgesamt 171 Milliarden Euro (Warschau, 11.2.2022)

Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat in einem am Mittwoch veröffentlichten Urteil den sogenannten Rechtsstaatsmechanismus im wesentlichen bestätigt. Er wies damit Klagen der polnischen und der ungarischen Regierung gegen die Regelung zurück, die darauf abzielt, Zahlungen aus dem EU-Haushalt an einzelne Mitgliedstaaten davon abhängig zu machen, ob diese die gemeinsamen Grundsätze der EU in Sachen Rechtsstaatlichkeit einhalten.

Gleichzeitig schränkte der EuGH die Anwendung dieser Sanktionsklausel durch einige Bedingungen ein, die Bedenken insbesondere des polnischen Verfassungsgerichts Rechnung tragen. Die wichtigste ist, dass Gelder nur dann einbehalten werden können, wenn »eindeutig festgestellt wird«, »dass diese Verstöße die wirtschaftliche Führung des Haushalts der Union oder den Schutz ihrer finanziellen Interessen hinreichend unmittelbar beeinträchtigen oder ernsthaft zu beeinträchtigen drohen«. Es gehe ausdrücklich nur um »die Ausführung des Haushaltsplans der Union« und darum, »den Unionshaushalt vor Beeinträchtigungen zu schützen, die sich hinreichend unmittelbar aus Verstößen gegen die Grundsätze der Rechtsstaatlichkeit ergeben«, und nicht etwa darum, »derartige Verstöße als solche zu ahnden«. So die Auszüge aus der am Mittwoch veröffentlichten Begründung der Luxemburger Richter.

Geld wird gebraucht

Was sich liest wie eine Zurücknahme des Geltungsanspruchs des Rechtsstaatsmechanismus, ist in Wahrheit ein Trick, das Urteil unangreifbar zu machen. Zwar ist es das unbestrittene Recht der EU, die Verwendung ihrer Haushaltsmittel zu kontrollieren. Juristisch umstritten ist jedoch, ob Brüssels Instanzen ein Mandat für die Bestrafung etwa wegen Diskriminierung von LGBT-Menschen besitzt. Genau auf dieser Linie argumentieren die Kritiker aus dem Lager des polnischen Justizministers Zbigniew Ziobro. Der schrieb in einer ersten Stellungnahme, das Urteil sei vor allem ein Schlag gegen »polnische Kommunen«, die sich in Resolutionen gegen die »LGBT-Ideologie« dem »Schutz polnischer Kinder und Familien sowie ihrer traditionellen Werte« verschrieben hätten.

Ziobro machte dafür, dass das Urteil überhaupt zustande gekommen ist, einen »historischen politischen Fehler« seines regierungsinternen Erzrivalen, des Ministerpräsidenten Mateusz Morawiecki, verantwortlich. Dieser habe beim EU-Gipfel Ende 2020, als mit dem mittelfristigen EU-Haushalt auf Antrag des EU-Parlaments auch der Rechtsstaatsmechanismus beschlossen wurde, darauf verzichtet, sein Veto einzulegen. Damit habe er die Hand dazu gereicht, dass die EU jetzt Polen »finanziell erpressen« und es Schritt für Schritt seiner Souveränität berauben könne.

Der Grund der damaligen Haltung Morawieckis ist jedoch ziemlich klar. Eine Blockade des EU-Haushalts kam damals für Warschau nicht in Frage, weil es sich ausrechnen konnte, einer der am stärksten Begünstigten des Etats zu sein. Es geht um insgesamt 171 Milliarden Euro, davon 113 aus regulären EU-Subventionen sowie 58 Milliarden aus dem »Nationalen Wiederaufbauprogramm« nach der Pandemie, hiervon wiederum 24 Milliarden als verlorenen Zuschuss, weitere 34 als zinsverbilligte Darlehen. Morawiecki braucht dieses Geld dringender denn je, um Steuerausfälle auszugleichen, die die Regierung mit der als »Antiinflationsschild« verkauften Senkung der Mehrwertsteuer auf unter anderem Grundnahrungsmittel und Treibstoffe hinnimmt. Sie werden allein für das halbe Jahr bis Ende Juli, für das die Nachlässe bisher gelten, auf etwa zwölf Milliarden Euro geschätzt. Zudem ist politisch völlig unklar, wie die Regierung, die jetzt mit den Preissenkungen infolge der Steuernachlässe für sich wirbt, im Spätsommer gut ein Jahr vor der nächsten Parlamentswahl von diesen Ermäßigungen wieder wegkommen will, ohne vor dem Wahlvolk das Gesicht zu verlieren.

Fingerzeig auf andere

Entsprechend war die Reaktion von Morawieckis Sprecher Piotr Müller um einiges gemäßigter im Ton als die polemische Erklärung des Justizministers. Müller sagte am Mittwoch, das Urteil sei »ein Schlag gegen die Idee der freiwilligen europäischen Integration«, andererseits aber gebe es eine ganze Reihe von EU-Ländern, die sich bei der Verwendung von EU-Mitteln ebenfalls Verstöße geleistet hätten und deren Fälle jetzt vorrangig behandelt werden müssten. Er spielte insbesondere darauf an, dass die Vorwürfe gegen Ungarn sich viel konkreter auf finanzielle Verstöße richten als die gegenüber Polen, bei denen die Organisation der Justiz im Mittelpunkt steht.

Praktisch wird sich so schnell vermutlich nichts ändern. Nicht nur, weil die EU-Kommission jetzt nochmals ausführlich die Urteilsbegründung studieren will. Vor allem will Brüssel den Wahltermin in Ungarn am 3. April abwarten und so dem Vorwurf aus dem Weg gehen, sich in den dortigen Wahlkampf eingemischt zu haben.