Gegen Einmischung

Niranjan Shreshta/AP Photo via dpa

In Nepal haben Hunderte Menschen gegen eine vorgeschlagene US-»Hilfe« in Höhe von einer halben Milliarde US-Dollar protestiert. Vor dem Parlament in der Hauptstadt Kathmandu kam es auch zu Zusammenstößen mit der Polizei, wie die US-Agentur AP berichtete. Das Geld soll in die Infrastruktur fließen, sei aber an Bedingungen geknüpft, die nicht akzeptabel seien, erklärte die Opposition unter Führung der kommunistischen Parteien. Der Vorschlag sollte dem Parlament zur Genehmigung vorgelegt werden, die Debatte wurde verschoben. (jW)