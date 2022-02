NATO hält Bedrohungsszenario aufrecht

REUTERS/Johanna Geron »Probleme bei der Einschätzung der Situation«: NATO-Generalsekretär Stoltenberg am Mittwoch in Brüssel

Die NATO versucht, das Szenario einer angeblichen Bedrohung der Ukraine durch Russland aufrechtzuerhalten. Am Mittwoch erklärte der Generalsekretär des Kriegsbündnisses, Jens Stoltenberg, am Rande eines Treffens der Verteidigungsminister der Mitgliedstaaten in Brüssel: »Bislang haben wir vor Ort keine Deeskalation gesehen. Im Gegenteil: Russland scheint den Militäraufmarsch fortzusetzen.«

Dmitri Peskow, der Sprecher des russischen Präsidialamtes, quittierte die Behauptung mit den Worten, die NATO habe »Probleme bei der Einschätzung der Situation«, berichtete die russische Agentur Interfax. Nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Moskau wurden am Mittwoch mehrere Einheiten, die an Manövern auf der Krim beteiligt gewesen waren, abgezogen. Bereits am Dienstag war nach dem erfolgreichen Abhalten von Übungen mit dem Abzug von Truppen begonnen worden.

Wie Moskaus Verteidigungsminister Sergej Lawrow am Mittwoch laut der russischen Nachrichtenagentur TASS erklärte, setze Russland weiter auf einen Dialog mit dem Westen. Dabei müssten jedoch auch Sicherheitsgarantien wie der Stopp der NATO-Osterweiterung diskutiert werden. Russlands Sicherheitsrat kritisierte unterdessen die Präsenz Zehntausender US-Soldaten sowie taktischer Atomwaffen in Europa als Bedrohung. Wie der stellvertretende Sekretär des Rats, Michail Popow, gegenüber der Zeitung Rossiskaja Gaseta erklärte, habe Washington Truppen mit einer Stärke von 60.000 Soldaten, 200 Panzern und 150 Kampfflugzeugen stationiert.

Hinsichtlich des von den USA herbeigeredeten und auf den Mittwoch terminierten russischen Angriffs auf die Ukraine hatte Moskaus EU-Botschafter Wladimir Tschischow in der Mittwochausgabe der Welt erklärt: »Ich kann, soweit es Russland betrifft, versichern, dass es an diesem Mittwoch keinen Angriff geben wird.« Wie TASS selbentags berichtete, forderte die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, britische und US-Medien dazu auf, einen Zeitplan für Russlands »bevorstehende Invasion« zu veröffentlichen, da sie gerne ihren Urlaub planen wolle.