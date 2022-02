Impfstoff für die Tonne

Marijan Murat/dpa »EU-Mitgliedstaaten horten bis zum Verfallsdatum«: Behälter des Covid-19-Impfstoffes von Biontech/Pfizer

Nach der Coronawelle ist vor der Coronawelle – auch, weil mancherorts die Impfquote so niedrig ist, dass dort immer wieder neue Virusvarianten entstehen können. Insbesondere in Afrika fehlt es an Vakzinen: Lediglich elf Prozent der Bevölkerung sind vollständig geimpft. In Ländern wie Burundi, der Demokratischen Republik Kongo und dem Tschad liegt die Quote sogar unter einem Prozent. Der Impfstoffmangel wird beim EU-Afrika-Gipfel eine Rolle spielen, der am Donnerstag in Brüssel beginnt.

Um die Profitinteressen der Pharmakonzerne zu schützen, ist die EU bei der Weitergabe überschüssiger Dosen an wirtschaftlich schwächere Länder zurückhaltend. Es ist wie beim »Containern«: Im Kapitalismus muss vernichtet werden, was sich nicht verkaufen lässt. Deshalb landen in der EU laut Oxfam mehr überschüssige Impfdosen in der Tonne, als nach Afrika gespendet werden. »Die Regierungen der EU-Mitgliedstaaten horten die Impfdosen bis zum Verfallsdatum«, kritisierte die People's Vaccine Alliance, ein Bündnis mehrerer Entwicklungsorganisationen, am Mittwoch. Lediglich acht Prozent der Ausfuhren gingen nach Afrika. Gespendet worden seien bis Ende Februar lediglich 30 Millionen Dosen, während gleichzeitig 55 Millionen Dosen entsorgt worden seien.

Die Mitglieder der Allianz sehen in den EU-Staaten, insbesondere der BRD, auch die Hauptverantwortlichen für die Blockade einer Patentfreigabe. Südafrika und Indien hatten bereits im Oktober 2020 bei der Welthandelsorganisation beantragt, durch den sogenannten Trips-Waiver den Weg für eine Aussetzung des Patentschutzes bei SARS-CoV-2-Vakzinen freizumachen. Die Mehrheit der Staaten war dafür. Vorab veröffentlichte Dokumente zum EU-Afrika-Gipfel zeigen, dass die Staaten der Afrikanischen Union darauf bestehen, den Waiver in die Gipfelerklärung aufzunehmen – und bei den EU-Repräsentanten weiterhin auf Ablehnung stoßen.

»Es macht Mut, dass die Afrikanische Union sich der EU entgegenstellt und einfordert, dass das Gipfelpapier eine Stellungnahme zum Trips-Waiver enthält«, erklärte etwa Sani Baba Mohammed, der für Afrika zuständige Regionalsekretär der Gewerkschaftsföderation »Internationale der öffentlichen Dienste«. Die EU müsse ihre Blockade beenden, denn die Pandemie zerschlage in Afrika die Wirtschaft und zerstöre die Existenzgrundlagen.

Würden die Patente freigegeben, könnte im globalen Süden schnell die Produktion der Vakzine im großen Stil aufgenommen werden. Das zeigt eine Studie von »Ärzte ohne Grenzen«, die am Dienstag veröffentlicht wurde und in der 120 Firmen aus Afrika, Asien und Lateinamerika identifiziert werden, die Injektionsmittel herstellen und kurzfristig auf mRNA-Impf­stoffe umstellen könnten.

Dass vor allem die deutsche Regierung den »afrikanischen Partnern« in der Not die kalte Schulter zeigt, dürfte mit den Profiten zusammenhängen, die sich das Lieblingsstartup der hiesigen Politik vom dortigen Markt verspricht. So kündigte Biontech am Mittwoch an, in mehreren afrikanischen Ländern Containerproduktionsstätten errichten und selbst betreiben zu wollen. Die ersten Bauteile sollen in der zweiten Jahreshälfte 2022 geliefert werden, ein Jahr später könne mit der Herstellung begonnen werden.

Das dauere viel zu lange, kritisiert Lara Dovifat, Impfstoffexpertin von »Ärzte ohne Grenzen«. Die Organisation erhebt zudem schwere Vorwürfe gegen Biontech, weil der Konzern versuche, »über eine intransparente Stiftung in Malta die Bemühungen der Weltgesundheitsorganisation zu sabotieren, einen mRNA-Impfstoff in Südafrika zu entwickeln«.