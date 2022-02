Abseits des Eiskanals

Sammy Minkoff/imago images Trainieren für den Sieg: Johannes Strolz (Yanqing, 3.2.2022)

Sportliche Großereignisse ziehen Millionen von Menschen in ihren Bann. Ein wesentlicher Grund ­dafür sind die Geschichten, die der Sport schreibt. Etwa jene von Gewinnern olympischer Goldmedaillen, deren Weg zum Erfolg ein besonderer war.

Der Sieger der alpinen Kombination (Abfahrtslauf und Slalom) der Herren in Beijing heißt Johannes Strolz. Der 29jährige Österreicher debütierte 2013 im Weltcup. Ihm wurde eine große Karriere vorausgesagt, doch aus dieser wurde nichts. Aufgrund zahlreicher Verletzungen konnte er nie in der Spitze Fuß fassen. In acht Weltcupsaisons kam er in einem einzigen Rennen unter die ersten zehn. Im Frühjahr 2021 flog er schließlich aus allen Kadern des Österreichischen Skiverbandes. Er durfte weiter an Weltcuprennen teilnehmen, erhielt jedoch keinerlei Unterstützung mehr. Während andere ÖSV-Läufer ein Team von mehreren Betreuern und Serviceleuten haben, musste Strolz nun selbst frühmorgens in den Hotelkeller, um seine Rennski zu präparieren. Dann die Sensation: Mit Startnummer 38 gewann Strolz den Weltcupslalom in Adelboden im Januar 2022 und qualifizierte sich damit für die Olympischen Spiele. Der Herrenslalom steht dort noch aus, doch in Ermangelung anderer Kandidaten durfte Strolz auch in der Kombination ran. Er verblüffte alle mit einem vierten Rang in der Abfahrt, bei der er im Weltcup gar nicht antritt. Im Slalom war er als Spezialist seinen Konkurrenten klar überlegen und plötzlich Olympiasieger. Doch damit endet die Geschichte nicht. Der Olympiasieger der alpinen Kombination der Herren vor 34 Jahren hieß Hubert Strolz – Johannes’ Vater. Wie viele Weltcupsiege hatte er vor seinem Olympiatriumph zu Buche stehen? Richtig. Genau einen.

Im Eisschnelllauf beeindruckte der 25jährige Nils van der Poel, Schwede mit niederländischen Vorfahren, das Publikum mit Galavorstellungen auf den Langstrecken. Van der Poel gewann die 5.000 Meter mit neuem Olympiarekord, die 10.000 Meter gar mit neuem Weltrekord. Bleibt zu hoffen, dass van der Poel mit letzterem zufrieden war. Vor den Olympischen Spielen erklärte er einem schwedischen Reporter, dass seine bestehenden Weltrekorde über die Distanzen »richtig schlecht« seien. Es wäre weit mehr möglich. Ob van der Poel in Beijing überhaupt antreten würde, war lange ungewiss. In Pyeongchang 2018 lief es für ihn nicht nach Wunsch. Die 10.000 Meter verpasste er aufgrund einer Erkältung, über die 5.000 Meter wurde er 14. Danach bestritt van der Poel zwei Jahre lang keine Wettkämpfe. Er meldete sich freiwillig zum Militärdienst und versuchte sein Glück in anderen Ausdauersportarten. 2020 entschied er sich zum Comeback, mit dem klar formulierten Ziel des Olympiasiegs. Er habe nun verstanden, was es bedeute, Hochleistungssportler zu sein. Van der Poel legte sich ein Trainingsprogramm zurecht, dass die Trainer des schwedischen Eisschnellaufverbandes als verrückt abstempelten. Also zog er es alleine durch. Zur Olympiavorbereitung isolierte er sich zwei Monate lang im bayerischen Eisschnellaufzentrum Inzell. Van der Poels weitere Zukunft als Eisschnelläufer ist offen. Er habe diesbezüglich noch keine Entscheidung getroffen, erklärte er nach seinen Olympiasiegen. Dafür veröffentlichte er im Internet ein 62seitiges Manifest mit dem Titel »How to Skate a 10 K«. Er legte es vor allem seinem schärfsten Rivalen, dem Niederländer Patrick Roest, ans Herz.

Den ersten olympischen Monobobwettbewerb der Frauen gewann in überlegener Manier die 36jährige Kaillie Humphries, die für die USA an den Start geht. Humphries gewann mit mehr als eineinhalb Sekunden Vorsprung, im Bobsport eine Ewigkeit. Im Zweierbob der Frauen, der seit 2002 im olympischen Programm steht, holte Humphries bereits 2010, 2014 und 2018 Medaillen. Damals jedoch für ihr Geburtsland Kanada. Es war ein langjähriger Streit mit dem kanadischen Bobverband, der Humphries 2019 dazu bewog, von nun an für die USA anzutreten. Humphries hatte dem kanadischen Verband vorgeworfen, Beleidigungen und Übergriffe durch das Trainerteam zu tolerieren. Abseits des Eiskanals engagiert sich Humphries für Jugendliche, die unter Mobbing leiden. In Beijing kann sie sich nun zur Doppelolympiasiegerin küren. Der Zweierbobwettbewerb der Frauen steht noch aus.

Geschichten wie diese bewegen auch das kritische Sportlerherz. Institutionen wie das Internationale Olympische Komitee sind für sie freilich nicht notwendig.