Nutznießer der DDR-Abwicklung

BildFunkMV/imago images »Flügel«-Verein: Westkader der AfD wollen im Osten ein »Kraftzentrum« der Partei etablieren

Das Klischee vom erstarkenden Neonazismus als typisch ostdeutschem Problem hält sich bis heute. Während die westdeutsche Bourgeoisie von »Diktatursozialisierung« faselt, ist sich die Redaktion der Lotta erkennbar im klaren darüber, in welche Ressentimentfettnäpfchen man treten kann. Die aktuelle Ausgabe Nummer 85 der Antifaschistischen Zeitung aus NRW, Rheinland-Pfalz und Hessen widmet ihren Schwerpunkt der extremen Rechten auf dem früheren Gebiet der DDR und will »nach den Bedingungen fragen, auf denen der ›Erfolg‹ der Rechten im Osten gründet«, wie Britta Kremers in ihrer Einleitung erklärt.

Für die unmittelbare Zeit nach Mauerfall und Anschluss der DDR stellt Marcel Hartwig fest, dass es zunächst Netzwerke aus den »alten Ländern« waren, die mit Neonazitonträgern im Osten ihre Geschäfte machten und den »Soundtrack« lieferten. »Schnell jedoch bildeten sich lokale Szenen in nahezu allen Orten der ehemaligen DDR«, schreibt Hartwig. Der Übergang von extrem rechter Jugendkultur zum militanten Neonazismus sei fließend gewesen. Einen Leerraum habe auch die »geringere Bindekraft des als westdeutsch wahrgenommenen politischen Systems« geschaffen – bis heute sind viele Funktionsträger in Politik, Wirtschaft und Wissenschaft zugezogene »Wessis«. Speziell in Sachsen hätten die CDU und »die von ihren Gefolgsleuten besetzte Verwaltung und Polizei« mit »systematischer Verharmlosung« der extremen Rechten ihren Teil dazu beigetragen.

Johannes Grunert beschreibt, wie faschistische Siedlungsprojekte von der demographischen Entwicklung profitieren. Eines davon ist die »Initiative Zusammenrücken in Mitteldeutschland«. Mit ihr versuchen demnach Neonazis, ein Netzwerk für Siedlungen zum Erhalt der »Volkssubstanz« zu begründen. Ziel ist Grunert zufolge das Etablieren einer völkisch-faschistischen Hegemonie im ländlichen Raum, wobei das »altbekannte Konzept der ›National Befreiten Zone‹« verfolgt werde. Für lokale Nazigegner stelle die AfD allerdings »derzeit eine viel größere Bedrohung« dar, wie ein Antifaschist dem Autor berichtet habe.

Eine Erfolgsbedingung der Partei sei ein vorherrschendes »Anti-Establishment-Ressentiment«, wie Sebastian Friedrich und Volkmar Wölk ausführen. Materiellen Nährboden für Faschisten gebe es im Osten, da sich dort die Struktur der Klassengesellschaft im Zuge des Anschlusses der DDR »binnen kurzer Zeit fundamental verändert« habe. »Quasi über Nacht« sei das Industrieproletariat durch die Abwicklungspolitik Bonns mit einem Strukturwandel konfrontiert gewesen, der in westdeutschen Industriegebieten über Jahrzehnte erfolgt sei. Rechte Organisationen machen sich demnach zunutze, dass sich der Staat gerade im ländlichen Raum praktisch vollständig zurückgezogen und Zugriff »allenfalls noch über den Gerichtsvollzieher« habe. Die Vordenker der formal aufgelösten AfD-Strömung »Der Flügel« hätten ihr »Nahziel« jedenfalls erreicht, »ein Kraftzentrum im Osten aufzubauen«.