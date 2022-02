Taktisch grober Unfug

InsightMedia Ausdruck äußerster Not? Im Film »Terykony« wirken die Kinder nicht unglücklich

Gibt es krude Hasspropaganda oder Streifen, die den schneidigen Heroismus ukrainischer Eliteeinheiten ins Bild setzen? Möglich. Beides aber würde wohl kaum ins Programm eines Filmkunstfestivals wie der Berlinale aufgenommen, und beides wäre dort nicht zweckmäßig. Politisch wirksamer ist bei diesem Publikum das Subtile; was nicht den Umkehrschluss zulässt, dass Differenzierungen immer politisch wirksam sein sollen.

Maryna Er Gorbachs Spielfilm »Klondike«, eine ukrainisch-türkische Koproduktion, beginnt zumindest subtil. Die hochschwangere Irka sympathisiert mit der Regierung in Kiew, ihr Mann Tolik mit den Separatisten. Gleich eingangs schießen die Unabhängigkeitskämpfer ungenau und sprengen von Irkas und Toliks Haus eine Außenwand weg. Das bietet für den Film durchgängig die Möglichkeit, zwischen außen und innen zu changieren, zwischen privat und politisch. Dabei wird schnell klar, dass die Grenze dazwischen so nicht mehr existiert.

Tolik ist keineswegs als Schurke gezeichnet. Er kann fürsorglich sein, und an Fanatismus übertrifft ihn bei weitem Irkas Bruder, der den Schwager als Verräter beschimpft. Doch sind diese drei Menschen auch Familie, und vor allem müssen sie Alltagsprobleme gemeinsam bewältigen. Vielleicht gelänge es ihnen, sich zusammenzuraufen, würde nicht den Separatisten ein weiterer Fehlschuss unterlaufen. Nahe bei der Hausruine Irkas und Toliks schießen sie die malaysische Passagiermaschine mit der Flugnummer »MH-17« ab.

Dass ein ukrainischer Film die westliche Schuldzuweisung für den Abschuss übernimmt, überrascht weiter nicht. Interessanter sind die Folgen für den Film. Während sich für den ersten Irrtum noch Toliks Kumpels entschuldigten und Wiederaufbauhilfe in Aussicht stellten, fahren nun finstere Kämpfer auf: Russisch-tschetschenische Brutalinskis dringen in die Ruine ein, liquidieren nicht nur den Bruder, sondern – weil er die Wahrheit kennt – auch Tolik und lassen Irka in ihren Wehen zurück.

Das ist so plump gemacht, dass es beinahe wie Satire wirkt. Was die Russen da treiben, ist taktisch grober Unfug. Doch geht es nicht um Stimmigkeit, sondern darum zu demonstrieren, dass sie Unmenschen seien. Zwar ist die Idee, sich ausgewogen zu geben, scheinbar auf den einzelnen Menschen zu blicken, um dann doch die eindeutige Lehre zu vermitteln, keineswegs dumm. Doch zerfällt »Klondike« in zwei Teile. Man muss schon dem allseits herausposaunten Russland- und Putin-Hass ziemlich entschlossen anhängen, um diesen Bruch zu übersehen.

Oder war das plumpe Ende der Preis dafür, den Film überhaupt verwirklichen zu können? Dagegen spricht ein anderer ukrainischer Beitrag, der Dokumentarfilm »Terykony« (Abraumhalden), der in der Sektion »Generation« läuft. Der deutsche Wikipedia-Eintrag, den der Film bereits vor seiner Premiere hatte, nennt zwar »russische Terroristen« als Schuldige für das Schicksal der Hauptfigur, der kleinen Nastja, deren Elternhaus früh im Krieg unter Beschuss geriet. Für den Film aber spielt das keine Rolle. Welche Seite die Granate abgefeuert hat, wird zumindest in den englischen Untertiteln nicht erwähnt.

Der Regisseur Taras Tomenko spart überhaupt mit Informationen. Eine Handlung ist allenfalls skizziert. Man sieht eine Gruppe von Kindern, die durch eine düstere Siedlung streicht und mit Weihnachtsliedern Süßigkeiten oder ein wenig Geld ersingt. Dann ist Sommer. Auf einer Abraumhalde lassen sie Drachen steigen: Es ist eine Bergbaugegend, die von den Schuttbergen geprägt ist, die dem Film seinen Titel geben. Die Ankündigung im Berlinale-Programmheft raunt von einer »dystopischen Landschaft«. Was nicht heißt, dass die Kinder dort unglücklich wirken.

Zumindest für landesunkundige Zuschauer spielt der Film mit Erwartungen, die er immer wieder enttäuscht. Nastja und der kleinere Jarik sammeln Stahltrümmer und schleppen sie zu einem Schrotthändler. Ausdruck äußerster Not? Nastja kauft sich vom Ertrag Spielsachen. Aber Jarik tadelt sie, er hätte lieber etwas zu essen gehabt. Für alle gehört das Smartphone zur Grundausstattung.

Der Staat scheint fern. Man sieht Nastja auf der Fahrt in die nächstgelegene Stadt, weil sie mit 14 Jahren einen Pass beantragen muss. Irgendwann kommt eine Schulzeremonie ins Bild, mit Nationalhymne, bei der Jarik herzhaft gähnt. Sehr spät erfährt man von Nastja, wie die Zerstörung ihres Hauses zur Trennung der Eltern führte. Eine ähnliche Geschichte hätte sich auch auf der Seite der Volksrepubliken ereignen können.

Der Film ist viel besser als seine Ankündigung. Die meist ruhige Kamera erlaubt es, Einzelheiten zu betrachten und sich allmählich die Umgebung Nastjas und ihrer Freunde zu erschließen. Aus der Ukraine kommt Propaganda, aber noch gibt es dort die Möglichkeit, sich mit anderem zu beschäftigen.