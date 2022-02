Länge entscheidet

Der Besuch einer Musikschule ist oft abhängig von der Länge des Weges dorthin. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie des Deutschen Musikinformationszentrums, die am Dienstag in Bonn vorgestellt wurde. »Die Studie unterstreicht, wie wichtig eine wohnortnahe Versorgung durch Musikschulen ist«, sagte Matthias Pannes, Bundesgeschäftsführer des Verbands deutscher Musikschulen (VdM). »Nordrhein-Westfalen und Hamburg, wo große Förderprogramme für Grundschüler existieren, zeigen, dass die Entwicklung in die richtige Richtung geht.« (dpa/jW)