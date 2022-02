Sie wollen doch

Gastland Portugal will trotz der Absage der Leipziger Buchmesse seine Literatur in Deutschland präsentieren. Geplant seien Lesungen mit Autorinnen und Autoren in Leipzig sowie Aktionen in Buchhandlungen, teilten die Programmverantwortlichen am Dienstag mit. Auf der Messe im März hätte es 42 Veranstaltungen geben sollen. Portugal war schon voriges Jahr als Gastland der Buchmesse geplant gewesen. Nach der öffentlichen Einladung an die Buchbranche zu einem »Zukunftsgespräch« über die Leipziger Buchmesse steht derweil noch kein Termin fest. Das teilte eine Sprecherin der Kulturstaatsministerin Claudia Roth (Grüne) am Dienstag mit. Roth und Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) hatten am Vortag erklärt, Börsenverein, Leipziger Messe sowie große Verlage zu einem Gespräch einzuladen. Die erneute Absage der Buchmesse werfe viele Fragen auf, schrieben sie zur Begründung. (dpa/jW)