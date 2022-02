Männer weinen viel

Marshl Ceron Palomino Die halbe Dialektik: Pöbel MC

Dass Linke irgendwann HipHop für sich entdeckt haben, mag nicht nur an dessen ungebrochen wachsender Popularität allgemein liegen. Mit dem Erfolg wichen die in den 80er und 90er Jahren thematisierten sozialen Härten und Ungerechtigkeiten peu à peu Ressentiment und Kleinbürgerlichkeit. Es gilt für die Linke also, ästhetisches Terrain zu erobern. Die Versuche, z. B. mit »Zeckenrap« Boden gutzumachen, blieben bisher Nische. Es mangelte an Nahbarkeit und Humor.

Mit Pöbel MC ist dagegen jemand da, der Straßenrap und politische Agitation mit proletarischem Witz verbindet. Während die Kleinkarierten mit ihrer Frotzelei nur ihre eigenen Stereotype für sich und ihre Umgebung ertragbar machen wollen, unterwandert Pöbel MC Klischees mit Finesse. Das macht er seit 2016, als er mit seiner EP »Backpfeife auf Dauerschleife« in den Ring stieg. Die neue EP mit dem Titel »Backpfeife auf Endlosschleife« legt eine serielle Anknüpfung nahe, ist aber eine falsche Fährte. Was vor sechs Jahren begann, ist die Entwicklung einer Haltung samt genreüblicher Selbstinthronisierung.

Im Track »Patchworkwendekids« aus dem letzten Album »Bildungsbürgerprolls« (2019) heißt es: »Frustrierte Menschen haten andere, weil sie Spaß haben / So nicht zu sein vererb’ ich meinen Nachfahren / Pöbeljugend, ich vermittle, was es braucht / Und Aggression und Bildung schließen sich auf keinsten aus.« Die »Bildungsbürgerprolls« sollen »grübeln wie Philosophen, feiern wie Vollidioten«, sie »sind am mackern, nehmen Freundinnen in den Arm«. Das hat zwei Adressaten: Einmal sollen die deklassierten Akademiker Intelligenz nicht mit Bildungsgrad verwechseln. Zum anderen sind die Proleten gemeint, die sich nicht von den Vorurteilen der mittleren und oberen Klassen zerreiben lassen sollen.

»Backpfeife auf Endlosschleife« ist weniger affirmativ an den »Pöbel«, vielmehr angriffslustig nach außen gerichtet. Pöbel MC wird nicht müde, über Ökoliberale zu fluchen, die sich ihren zur Schau gestellten Minimalismus auch nur dank Erbe und Mehrwertraub leisten können. Der Gegner sind aber nicht nur die links drapierten Verzichtsideologen. In »Schellenesperanto«, jener Sprache, die »Gedanken auch mal fühlbar« macht, beziehen auch »Faschosau«, »Staatsoberhäupter«, »Klimaleugner« und »Klamaukrapper« Prügel. Natürlich sei das »sehr primitiv«, aber »Schellen gegen Unterdrücker« sind letztlich progressiv.

Pöbel MC kann nicht nur mit den Händen austeilen. In der Mitte der EP wird die Männerdominanz in HipHop und Gesellschaft aufs Korn genommen. In »Boys Cry«, einem klugen Statement gegen offene und versteckte Frauenfeindlichkeit, heißt es: »Männer weinen viel / Das Missverständnis von ›real‹ machte sie so fragil / Typen heulen rum / Die Herrenjahre sind vorbei.« Es ist aber nicht der moralische Zeigefinger, mit dem sich der MC selbst aus der Pflicht nehmen möchte. Und auch nicht Lust am sinnfreien Kaputtmachen, wie der Track »Betonasche« zeigt: »Du sagst, die Wut ist eingeredet, die Empörung obsessiv / Wo Unterdrückung kultiviert wird, ist Zerstörung konstruktiv / Und sind die Abgründe erst da, ist keine Zeit mehr, sie zu stürzen / Die Gedanken sind noch frei, doch was können sie bewirken? / Und was dürfen sie verändern, dort, wo dich das Unrecht anschreit? / Reicht deine Freiheit von Freizeit bis Scheinstreik zum alltäglichen Meineid, bis man sich wieder einreiht.« Und weiter: »Ich bau’ was auf, indem ich was kaputtmache (…) / Schau, was ich aus dem Schutt schaffe / In Beton kommt auch Asche.«

Negation ist immer nur die halbe Dialektik, ein konstruktives Fernziel braucht es. Da das Verstehen und Bekämpfen dieser Wirklichkeit aber ermüdend sein kann, tut Zerstreuung gut. Und so endet dann auch die pöbelige EP deftig mit »Saufen, Kloppen & Rammeln«. Da mag nicht jeder mitgehen, Alkohol kommt gut weg. Aber selbst der Exzess hat hier Funktion. Er dient einer Sache: Kraft tanken.