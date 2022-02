»Niemand geht dort von einem Einmarsch aus«

Andrew Marienko/AP/dpa Ein vom Westen gewünschtes Bedrohungspotential: Ukrainische Panzer nahe Charkiw (10.2.2022)

Während die westlichen NATO-Staaten einen russischen Einmarsch in die Ukraine herbeireden, waren Sie am Donnerstag und Freitag vergangener Woche zu Gesprächen in Moskau. Wie kam es dazu, und wen haben Sie getroffen?

Es war eine kurzfristige Reise im Auftrag der Linksfraktion des Europarates. Unterstützt wurde ich von der Rosa-Luxemburg-Stiftung und auch von der deutschen Botschaft in Moskau. Ich habe Vertreter von Regierung, Opposition und Zivilgesellschaft getroffen. Der Vizevorsitzende des Föderationsrates, Konstantin Kossatschow, der bereits als Nachfolger von Außenminister Sergej Lawrow gehandelt wurde, hat sich eineinhalb Stunden Zeit für mich genommen. Ausführlich gesprochen habe ich auch mit Fjodor Lukjanow, Chefredakteur einer einflussreichen Fachzeitschrift, eine Art Vordenker der russischen Außenpolitik. Getroffen habe ich mich zudem mit Vertretern der Kommunistischen Partei, der Partei »Gerechtes Russland« sowie mit dem Leiter des Menschenrechtszentrums »Memorial«.

Einige sprechen von einer Kriegshysterie, die sich in den bürgerlichen Medien hierzulande breitgemacht hat. Wie sehen Sie das?

Das kann man zweifellos so nennen. Es wird nur auf die vielleicht 100.000 russischen Soldaten an der ukrainischen Grenze geguckt, aber nicht auf die ukrainischen Truppen in ähnlicher Stärke, die an der sogenannten Kontaktlinie zum von Separatisten kontrollierten Gebiet stehen. Mittlerweile hat sich ja sogar der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij verwundert über die westlichen Berichte geäußert und gebeten, ihm die Informationen über einen angeblich bevorstehenden Einmarsch doch bitte zukommen zu lassen.

Wie wird die mediale Kriegshetze in Russland aufgenommen?

Die Berichte im Westen werden dort mit Erstaunen wahrgenommen. Man interpretiert die Berichterstattung so, dass die westliche Bevölkerung in einen Alarmzustand versetzt werden soll. In Russland ist von Kriegspanik nichts zu bemerken. Niemand geht dort davon aus, dass die russische Armee in die Ukraine einmarschiert. Wie ich aus den Gesprächen erfuhr, gibt es allerdings eine gewisse Sorge, dass es zu einer ukrainischen Offensive im Donbass kommen könnte.

Wie könnte Russland darauf reagieren?

Ich denke, so wie auf die brutale Offensive Georgiens 2008, mit der der georgische Präsident Michail Saakaschwili Südossetien zurückerobern wollte. Russische Truppen haben damals eingegriffen. Dass es so laufen könnte, ist bei meinen Gesprächen in Moskau nicht konkret gesagt worden, schwang aber oft im Hintergrund mit.

Was ist aus Ihrer Sicht Zweck des Kriegsgeschreis im Westen?

Ich beobachte schon länger, dass Eskalationsdynamiken stark von bestimmten Netzwerken in westlichen Medien ausgehen. Man soll die »Falken« in der Politik, nicht verharmlosen, aber »Falken« gibt es offenbar in noch größerem Ausmaß in den Medien.

Geht es den USA vor allem ­darum, eine Annäherung Russlands und der BRD um jeden Preis zu verhindern?

Es ist eine der geostrategischen Prämissen der US-Außenpolitik, eine stärkere Kooperation zwischen Russland und der BRD respektive Kerneuropa zu verhindern. Gelingen soll dies durch einen Gürtel von Staaten, die einer solchen Kooperation feindlich gegenüber stehen: von den baltischen Staaten, über Polen bis nach Rumänien. Ich bin mir aber nicht sicher, ob die Biden-Administration weiter eskalieren will, weil der eigentliche strategische Hauptgegner der USA ja China ist.

Für Russland ist China nur die »ungeliebte zweite Wahl«, schrieben Sie in einer ersten Analyse Ihrer Moskau-Visite.

Das ist mir in den Gesprächen sehr deutlich geworden. Es gibt natürlich eine Kooperation mit China vor dem Hintergrund der Bedrohung durch den Westen. Aber als langfristiger Partner wird China eher kritisch beurteilt. Die erste Wahl für Russland ist Europa. Das ist nach wie vor der Traum vom Raum von Lissabon bis Wladiwostok, vom europäischen Haus im Rahmen einer gemeinsamen Sicherheitsarchitektur.