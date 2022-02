Filz im Gebälk

Marcus Brandt/dpa Schweres Baugerät steht auf der Baustelle des geplanten Elbtowers (Dezember 2021)

Als er im März 2018 nach Berlin entschwand, um sein Amt als Bundesfinanzminister anzutreten, hinterließ Olaf Scholz seiner Heimatstadt ein fragwürdiges Erbe. Ein Jahr zuvor hatte der Sozialdemokrat – heute Bundeskanzler, damals noch Hamburgs Erster Bürgermeister – gemeinsam mit seinem Oberbaudirektor Jörn Walter ein Projekt vorgestellt, das mancher für einen verfrühten Aprilscherz hielt: den »Elbtower«. An den Brücken über die Norderelbe, dem Entree zur Hamburger Innenstadt von Süden, solle ein monströses, über 200 Meter hohes Hochhaus als »neues Wahrzeichen der Stadt« errichtet werden. Dass es sich nicht um einen Scherz handelte, wissen die Hamburger, spätestens seitdem vor einigen Wochen mit der Gründung des Gebäudes begonnen worden ist.

Auf Basis einer Teilbaugenehmigung laufen dafür vorbereitende Arbeiten, wie dpa berichtete. Auf dem Grundstück am Nordufer der Norderelbe würden in den nächsten Monaten auf einer Fläche von etwa drei Fußballfeldern Dichtwände gesetzt, außerdem Schlitzwände, die bis zu 55 Meter tief in die Erde reichen. Für die Baugrube würden etwa 130.000 Kubikmeter Erde ausgehoben, was einem Würfel von rund 50 Metern Kantenlänge entspreche. Zudem werde seit Dezember an der Tiefgründung gearbeitet, für die insgesamt 63 Gründungspfähle mit einem Durchmesser von zwei Metern und einer Länge von 75 Metern hergestellt werden.

Fragwürdig ist das Projekt aus mehreren Gründen. Mit einer Höhe von 245 Metern und 64 Stockwerken soll es das dritthöchste Gebäude der BRD und das mit Abstand höchste Gebäude der Hansestadt werden – fast doppelt so hoch wie die in Hamburg nur als Michel bezeichnete Hauptkirche St. Michaelis. Der Bau bricht mit einer Tradition der Stadt, nach der die Hauptkirchen die Skyline prägten. Bei der Präsentation des Projekts im März 2017 berief sich Scholz ausgerechnet auf den früheren Oberbaudirektor Fritz Schumacher (1869–1947), der maßgeblich zur Stadtentwicklung beigetragen hatte. Eine grotesker Rückgriff, denn Schumacher war einem bodenständigen Stil verpflichtet und verhinderte, dass das Stadtbild durch Wolkenkratzer verschandelt wurde.

Zweifel am Projekt sind aber nicht nur aus städtebaulicher Sicht, sondern auch mit Blick auf den »Investor« erlaubt. Finanziert und realisiert werden soll das rund 700 Millionen Euro teure Bauvorhaben durch die Signa Prime Selection AG, ein Unternehmen der Signa Holding des österreichischen Investors René Benko. Der in diverse Affären verwickelte Milliardär wurde in der BRD vor allem als Käufer der Kaufhäuser von Karstadt und Galeria Kaufhof bekannt. Unter der Überschrift »Das Milliardenmonopoly des René Benko« widmete der Spiegel Benko kürzlich eine Titelgeschichte, beschrieb ihn als leicht größenwahnsinnigen Immobilientycoon und deutete an, dass sein Imperium auf tönernen Füßen stehen könnte.

Vor diesem Hintergrund warnt Norbert Hackbusch von der Fraktion der Partei Die Linke in der Bürgerschaft davor, dass der Elbtower »zur Investitionsruine werden könnte«. Benko sei der »klassische Spekulant«, sagte der Abgeordnete in der vergangenen Woche im Gespräch mit jW. Die Geschäfte des Österreichers beruhten allein auf der Annahme, dass der Wert von Grund und Boden immer weiter steige. Sein Geld bekomme Benko von »wichtigen Investoren« wie dem in Hamburg einflussreichen Klaus-Michael Kühne, Eigentümer des Logistikkonzerns Kühne und Nagel. »Die geben ihm das Geld sicher nicht für lau, die wollen Ergebnisse sehen«, so Hackbusch.

Benko könne »die vielen Bälle, mit denen er jongliert, nur in der Luft halten, weil es exorbitant hohe Steigerungsraten gibt«. Gebäude in der Hamburger City seien heute auf dem Papier doppelt soviel wert wie noch vor vier bis sechs Jahren. In der Pandemie seien aber die Gewerbemieten unter Druck geraten. »Wenn ein solches Konstrukt zusammenbricht, ist immer die Frage, wieviel an staatlichem Geld da mit abfließt und vernichtet wird«, so Hackbusch. Kritik übt der Linke-Politiker auch am konkreten Vorgehen der Stadt. Dass auf der Grundlage von Teilbaugenehmigungen bereits mit der Gründung des Gebäudes begonnen worden sei, erinnere ihn an den Bau des Tesla-Werkes im brandenburgischen Grünheide. »Es werden Fakten geschaffen«, so Hackbusch. Wenn solche Arbeiten erst fortgeschritten und Millionen Euro verbaut worden seien, fordere natürlich keiner mehr einen Rückbau.

Dass Benko, der nach Information der Linksfraktion mit dem Projekt auf die Stadt zugekommen sei, mit seinem Vorhaben durchdrang, verdankt er nicht nur der Fürsprache von Olaf Scholz. Der Österreicher hat auch noch dessen Vorgänger als Bürgermeister, Ole von Beust (CDU), an Bord. Dessen Consultingbüro »von Beust und Coll.«, gelegen an der Luxusmeile Neuer Wall, betreut das Elbtower-Projekt und dient als Türöffner. Dabei hilft ihm Knut Fleckenstein, der für die Hamburger SPD bis 2019 zehn Jahre lang im Europaparlament saß. Diese Personalien kommentierte Norbert Hackbusch mit den Worten: »Es ist schon immer wieder spannend, wie eng die Verbindungen in Hamburg doch sind.«