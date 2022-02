Gegen den »US-Diebstahl«

Hussein Malla/AP/dpa Wut auf Washington: Protestierende am Dienstag in Kabul

In Afghanistans Hauptstadt Kabul haben am Dienstag Tausende Menschen gegen die US-Entscheidung protestiert, eingefrorene Zentralbankreserven Afghanistans in Milliardenhöhe für mögliche Entschädigungen von Opfern der Anschläge vom 11. September 2001 zurückzuhalten. Die Demonstrierenden bezeichneten die Maßnahme als »Diebstahl« und forderten Washington auf, das Vermögen in Höhe von sieben Milliarden US-Dollar an das Land zurückzugeben, wie die chinesische Nachrichtenagentur Xinhua berichtete.

Die afghanischen Reserven waren von den Vereinigten Staaten nach der Machtübernahme der islamistischen Taliban im vergangenen August eingefroren worden. US-Präsident Joseph Biden unterzeichnete am vergangenen Freitag die Verfügung, wonach 3,5 Milliarden US-Dollar aus dem eingefrorenen Vermögen zur Entschädigung der Familien der Opfer der Anschläge vom 11. September 2001 abgezweigt werden sollen. Auch die Taliban forderten Washington auf, ihre Entscheidung rückgängig zu machen. Die Menschen in Afghanistan hätten nichts mit den Anschlägen zu tun gehabt, hieß es in einer am Montag abend veröffentlichten Erklärung. Sollten die Vereinigten Staaten solche »provokativen Aktionen« fortsetzen, sei man gezwungen, die Politik gegenüber den USA zu überdenken.

Das Einfrieren des Zentralbankvermögens durch die USA lähmt die Wirtschaft Afghanistans und ist einer der Hauptgründe für die derzeitige Krise und die humanitäre Katastrophe. Wie die in Genf ansässige Hilfsorganisation Care am Dienstag mitteilte, hätten Millionen von Menschen in dem Land nach der Machtübernahme der Taliban ihre Arbeit verloren. Zudem sei mehr als die Hälfte der Bevölkerung von akutem Hunger betroffen, da sich die Nahrungsmittelpreise in den vergangenen sechs Monaten verdoppelt hätten. Bereits im vergangenen November hatte die Welternährungsorganisation FAO der Vereinten Nationen vor einer Nahrungsmittelknappheit in Afghanistan gewarnt. Zu dem Zeitpunkt hieß es, in dem Land mit seinen 39 Millionen Einwohnern seien infolge von Dürre, einer schweren Wirtschaftskrise sowie dem Zusammenbruch bäuerlicher Betriebe mindestens 18,8 Millionen Menschen von akuter Ernährungsunsicherheit betroffen.