Prämie höchstens »on top«

Florian Boillot

Bevor die Tarifverhandlungen für die 2.600 Berliner Beschäftigten von Vattenfall und die 1.600 Kollegen von Stromnetz Berlin GmbH am Donnerstag fortgesetzt werden, machte Verdi etwas Druck. Im Rahmen eines Streiks demonstrierten am Dienstag mehrere hundert Kollegen vor dem Roten Rathaus gegen das Angebot der Kapitalseite und Reallohnverluste. Auch eine Coronaprämie als Entgeltersatz lehnen sie ab. »Coronaprämien sind nur denkbar bei einem guten Gesamtpaket ›on top‹«, erklärte Verdi-Verhandlungsführer Robin Marks am Dienstag. (jW)