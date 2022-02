Abstandsregeln für NATO-Krieger

Pressebüro russischer Präsident/Deutsche Botschaft Moskau/dpa Olaf Scholz (r.) lehnte es ab, sich von russischer Seite auf Corona testen zu lassen. Die Folge: Ein sechs Meter langer Verhandlungstisch bei Wladimir Putin (l.)

Vor dem Beginn des Gesprächs von Bundeskanzler Olaf Scholz und Russlands Präsident Wladimir Putin am Dienstag waren erste Anzeichen für eine gewisse Entspannung im Konflikt um die Ukraine zu erkennen. Die russischen Streitkräfte begannen mit der Rückverlegung von Soldaten und Material aus den Manövergebieten in relativer Nähe zur Ukraine an ihre gewöhnlichen Standorte. Nach Äußerungen des russischen Außenministers Sergej Lawrow, er plädiere für die Fortsetzung der Verhandlungen mit den USA, erklärte am Dienstag auch NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg, er sehe »Grund zu vorsichtigem Optimismus«. Selbst der ukrainische Außenminister Dmitro Kuleba urteilte, eine weitere Eskalation sei wohl vorerst abgewendet. Putin betonte nach seinem Treffen mit Scholz, dass Russland keinen neuen Krieg in Europa wolle. »Dazu, ob wir das wollen oder nicht: natürlich nicht!« sagte Putin auf eine entsprechende Frage am Dienstag im Kreml vor Journalisten. Schon seit Jahren werde versprochen, dass sich die NATO nicht weiter ausdehne, so Putin. Russland fordert schriftliche Garantien, dass dies nicht passiert. Putin wies einmal mehr zurück, dass die NATO ein friedliches Verteidigungsbündnis sei.

Gleichzeitig erhöht Moskau den Druck, im Teilkonflikt um die Ostukraine Fortschritte zu erzielen. Die Duma forderte am Dienstag mit großer Mehrheit Präsident Putin auf, über die Anerkennung der Regionen Donezk und Lugansk als »Volksrepubliken« zu entscheiden. Vorausgegangen war eine Zusage des ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij am Montag im Gespräch mit Scholz, Kiew werde nun endlich alle Gesetze verabschieden, die zur Umsetzung des Minsker Abkommens erforderlich seien. Mit ihrer Aufforderung gibt die Duma Putin die Option an die Hand, die weitere Verschleppung der Verhandlungen im Normandie-Format zu unterbinden, die seit 2015 keinen Durchbruch gebracht haben: Sollte Moskau Donezk und Lugansk anerkennen, wären das Minsker Abkommen und mit ihm die Normandie-Verhandlungen gegenstandslos.

In die Defensive gerieten die Vereinigten Staaten. Washington hatte seit Tagen hartnäckig darauf beharrt, am Mittwoch sei mit einer russischen Invasion in der Ukraine zu rechnen. Pentagon-Sprecher John Kirby ruderte nun vorsichtig zurück und erklärte, es sei »nicht schlau«, auf ein »spezielles Datum« näher einzugehen. Außenminister Antony Blinken hatte zuvor trotz der Beendigung erster russischer Teilmanöver behauptet, man stelle eine »dramatische Beschleunigung des Aufmarschs russischer Truppen« fest. Die USA begannen denn auch mit der Verlegung ihrer noch in Kiew verbliebenen Diplomaten nach Lwiw, einer ganz im Westen des Landes gelegene Hochburg des ukrainischen Nationalismus Banderascher Prägung.

In der Ukraine wiederum soll am Mittwoch auf Anordnung von Präsident Selenskij um zehn Uhr allerorten die Nationalflagge gehisst und die Nationalhymne angestimmt werden. Selenskij begründete dies damit, »uns« werde – vom Westen – »gesagt, dass der 16. Februar der Tag des Überfalls werde«: »Sie versuchen uns in Schrecken zu versetzen, indem sie schon wieder ein Datum für den Beginn militärischer Handlungen nennen.« Statt dessen solle der 16. Februar »zum Tag der Einheit« werden. Selenskijs Sprecher sahen sich kurz darauf genötigt, den Seitenhieb des Präsidenten auf die Angstkampagne des Westens, die Selenskij schon zuvor mehrmals kritisiert hatte, öffentlich zu relativieren: Die Äußerung sei lediglich »ironisch« gemeint gewesen.