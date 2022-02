Besser liquide

Mailand. Der italienische Fußballverband FIGC will ab der neuen Saison ein neues Kriterium für die Zulassung der Serie-A-Klubs in die Topliga einführen. Demnach soll ein sogenannter Liquiditätsindex für den Start in dieser Spielklasse gelten. Nur Klubs, die über bestimmte liquide Mitteln verfügen, sollen in der Serie A spielen können, äußerte Verbandschef Gabriele ­Gravina in einem Interview mit Radio Anch’io am Montag. (sid/jW)