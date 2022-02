Ein alter Köder

Curiosa Films 2022 Das Wasser macht die Körper leicht und die Haut für Berührungen bereit: Vincent Lindon und Juliette Binoche

»Die Regenschirme von Cherbourg« haben gelehrt, das »Ich liebe dich« als eine vergiftete Botschaft und einen Einstieg ins Desaster zu verstehen. In Claire Denis’ »Avec amour et acharnement« ist das Idyll ein Urlaub am Meer. Das flirrende Wasser macht die Körper leicht und die Häute für Berührungen bereit. Dann ist man zurück in der unruhigen Stadt, und das Leben fällt ins vorige Grau zurück.

Sara (Juliette Binoche) und Jean (Vincent Lindon) leben in einer kleinen, aber zentral gelegenen Wohnung, deren Annehmlichkeiten auf dem neuesten Stand sind und die einen privilegierten Blick über das kahle, zinkgraue Pariser Dächermeer bietet. Sie arbeitet als Radiomoderatorin, er hat wohl eine Karriere im Rugby hinter sich. Jetzt scheint er arbeitslos zu sein, macht jedenfalls die täglichen Besorgungen und achtet besonders auf die Angebote im Supermarkt. Doch bleibt hier auch vieles vage. Das Skript geht mit Informationen zurückhaltend um und lässt sich von Erklärungen nicht aufhalten. Eines aber wird klargemacht: Fragt Jean nach Saras Kreditkarte, wiegelt sie ab und will ihm ihren Anteil lieber überweisen.

Aus nur wenigen Daten entsteht so das skizzenhafte Bild einer Beziehung und ihres biographischen Hintergrunds. In Jeans Vergangenheit gab es Vorfälle, die zu einer längeren Haftstrafe führten. Mit einer früheren Frau, die längst wieder in Martinique lebt, hat er einen Sohn (Issa Perica), der bei seiner Großmutter (Bulle Ogier) aufwächst und seinen Vater mit jargon­haften Antirassismen provoziert. Jetzt will Jean mit François (Grégoire ­Colin) eine Sportleragentur gründen. Dieser war früher sein bester Freund, außerdem vor ihm schon mit Sara zusammen. Aber auch das ist nur ein Aufriss, der einiges offenlässt. Sara und François haben sich seit Jahren nicht gesehen, jetzt rückt er ihr täglich näher, und das versetzt sie in Unruhe. Es ist die Atmosphäre einer »untergründigen« Geilheit, auf die das »Acharnement« des Originaltitels verweist und an der Denis besonders interessiert ist. In dieser Inszenierung wird das zu einer fahlen Melancholie, der auch der Soundtrack der Tindersticks zuträgt. Das Wort »Acharnement« (deutsch »Verbissenheit«, »Unerbittlichkeit« »Leidenschaft«) hat aber auch einen Blutgeruch, da es den menschlichen Körper an eine fleischliche Dimension und etymologisch an Beute und Köder bindet.

Doch wird es in Denis’ Film nicht blutrünstig, denn die Aggressivität bleibt latent und die Bedrohlichkeit eher schwelend. Interessanterweise wird hier das »Acharnement« auch eher durch ein Gesicht als einen Körper getriggert. Denn eigentlich ist ­Lindon der fleischige Teil, doch leidet die Begehrlichkeit unter der täglichen Präsenz und einer Mechanik des Alltags. Der für Sara viel anziehendere Colin hat wiederum körperlich nicht viel zu bieten, aber ein scharf geschnittenes Gesicht, das beinahe teuflisch wirkt (er sieht hier wie der ältere Bruder von Adam Driver aus).

Doch so erotisiert die Situation hier auch sein soll, Saras Spannungen, ihre Ausreden und nicht immer aufrichtigen Schwüre, ihr ganzes Hin und Her führt mit der Zeit in eine Zone, die der Langweiligkeit gefährlich nahe kommt – auch wenn diese Einschätzung vermutlich stark davon abhängt, wie groß das Interesse an den Darstellern und insbesondere an Binoche ist.

Spannende Inseln bilden aber auch die ganz untopischen Szenen mit Bulle Ogier, die eine von ihrem Enkel überforderte und genervte Greisin spielt. Sie trägt in den Film filmhistorische Resonanzen ein, die auch deshalb erregend sind, weil sie sie mit dem Aspekt des Alterns in aller Öffentlichkeit verbinden. Inzwischen 83, zeigt oder spielt sie altersbedingt leicht verzögerte Reaktionen, um gleich darauf wieder fest und gegenwärtig zu werden.

Claire Denis, deren Filme oft auf männerbündische Sphären fokussierten, scheint auch hier stärker für die männliche Hauptfigur eingenommen, über Jean wird weitaus mehr Hintergrund als über Sara mitgeteilt. Deren ambivalentes Verhalten wird zwar nicht verurteilt, erhält aber auch keine Absolution.