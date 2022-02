Verräterische Buchstaben

La Foce Iris Origo (1902–1988) in den 1930ern

»Schrecklich die Vorstellung«, notiert Iris Origo in ihrem Tagebuch am 28. März 1939, dass italienische Soldaten aus der Arbeiterklasse »in Spanien gegen Männer kämpfen, die ihnen so ähnlich sind«. Sie schreibt das, kurz bevor Franco den Bürgerkrieg gewinnt, auch wegen der Interventionen Nazideutschlands und des faschistischen Italiens. Und: »Schrecklich die Vorstellung, was womöglich vor ihnen liegt.«

Die aus reichem Hause stammende, 1902 geborene Iris – der Vater kommt aus den USA, die Mutter stammt aus England – heiratet 1924 Antonio ­Origo, den illegitimen Nachkommen eines Grafen. Gemeinsam erwerben sie im Val d’Orcia in der Südtoskana ein Landgut samt 25 Höfen, wie die Journalistin Lucy Hughes-Hallett im Vorwort zu »Eine seltsame Zeit des Wartens« notiert. Die Historikerin und Biographin (u. a. der Tochter Lord Byrons) Iris Origo wird 1947 mit »Toskanisches Tagebuch 1943/44. Kriegsjahre im Val d’Orcia«, worin sie die Besatzung durch die Deutschen schildert, weltweit bekannt. Während des Krieges arbeitet sie für das Rote Kreuz, sie und ihr Mann engagieren sich aktiv für den Widerstand. Das Tagebuchschreiben stellt sie lange zurück. Zwischen 1940 und 1943 klaffen also Lücken.

Nun liegt ein weiteres Tagebuch der 1988 verstorbenen Schriftstellerin vor, auf Deutsch herausgebracht vom kleinen, aber feinen Berenberg-Verlag. Das Faszinierende an den Aufzeichnungen aus den Jahren 1939 und 1940: Origo spart sich und ihre Gefühlswelt weitgehend aus. Sie beschreibt die allgemeine Stimmung im faschistischen Italien, die zwischen offizieller Propaganda, kursierenden Gerüchten und privaten Meinungen changiert. Doch nicht nur das: Origo sammelt Informationen aus der internationalen Presse (die es in Italien weiterhin am Kiosk zu kaufen gab), dem französischen und englischen Rundfunk.

Im Frühjahr 1939 geht in Italien die Angst um, dass es bald zum Krieg kommen wird – immer mehr junge Männer werden zum Militärdienst eingezogen. »Eine junge Frau, die ihr erstes Kind erwartet, betet täglich, dass es ein Mädchen wird. ›Was nützt es, einen Jungen in die Welt zu setzen, wenn sie ihn mir später wegnehmen und umbringen?‹« Zum Krieg kommt es am 1. September, als Hitlerdeutschland in Polen einmarschiert. Zwei Tage später notiert Origo lapidar: »Wir wissen es – und es ist Krieg.« Mussolini selbst äußerst sich erst am 5. September zum Kriegsausbruch. »Er macht Hitler für die Kriegserklärung verantwortlich«, schreibt Origo. Der Tenor in der Bevölkerung und auch die Meinung des US-amerikanischen Botschafters in Rom, Iris Origos Patenonkel: Mussolini will keinen Krieg.

Am 10. Juni 1940 werden alle eines Besseren belehrt. Italien trat auf seiten Deutschlands in den Krieg ein. Origo beschreibt eindrucksvoll, wie die Meldungen Monat für Monat hoffnungsloser werden: Die Blitzkriegstrategie Nazideutschlands scheint aufzugehen, vor allem die Nachrichten über die Einkesselung von Paris und die Kapitulation Frankreichs erschüttern. Wird als nächstes Großbritannien fallen?

Mit »Eine seltsame Zeit des Wartens« liegt ein Zeitzeugenbericht vor, der die Atmosphäre im Italien jener Zeit gut wiedergibt, samt absurder Anekdoten. Etwa die 1939 durch das Land kursierende Frage: Wer wird den Krieg gewinnen? »Mussolini, Hitler, Chamberlain, Daladier, chi vincerà?« Nimmt man die jeweils dritten Buchstaben der Worte, ergeben sie »Stalin«. Vorausschauend.