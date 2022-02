Präsident im Wahn

Jean-Francois Badias/Pool via REUTERS Beim Besuch einer Turbinenfabrik am Donnerstag in Belfort hat Macron seine Pläne zum Ausbau der Atomkraft vorgestellt

Es ist ein weiterer Schlag ins Gesicht der Klima- und Antiatombewegung: Rund eine Woche nachdem die EU-Kommission im Rahmen ihrer Taxonomieverordnung Atomkraftnutzung als »nachhaltig« eingestuft hat, kündigte am Donnerstag Frankreichs Präsident Emmanuel Macron einen drastischen Ausbau der Nuklearenergie an. Sechs neue Atomkraftwerke sollten gebaut sowie die Errichtung von acht weiteren Kraftwerken bis 2050 geprüft werden, sagte Macron im ostfranzösischen Belfort. Außerdem werde die Laufzeit aller bestehenden Kraftwerke verlängert, wenn die Sicherheit es erlaube. Es solle kein Kernreaktor mehr vom Netz gehen, wenn es keine zwingenden Sicherheitsgründe dafür gebe. Der Stromkonzern EDF sei angewiesen worden zu prüfen, ob die Laufzeit der Atomkraftwerke über 50 Jahre hinaus verlängert werden kann. »Das ist die Renaissance der französischen Atomkraft«, verkündete Macron, der das Vorhaben mit »Klimaschutz« rechtfertigte.

Charlotte Mijeon, Sprecherin vom französischen Netzwerk gegen die Nutzung der Atomkraft »Sortir du nucléaire«, reagierte empört auf die Ankündigungen. »Macron hat am Donnerstag gelogen, als er behauptete, er folge mit seinen Plänen dem Rat aller Energieexperten«, sagte sie am Montag im Gespräch mit junge Welt. Der Präsident habe vorsätzlich einen Bericht des staatlichen Netzbetreibers RTE vom Oktober ignoriert, der besagt, dass Klimaneutralität mit einem hundertprozentigen Anteil erneuerbarer Energieträger erreicht werden kann. Mijeon warnte davor, Klimaziele an Atomkraftnutzung zu knüpfen. Das Beispiel des Druckwasserreaktors (EPR) im nordfranzösischen Flamanville, dessen Inbetriebnahme sich wegen ausufernder Kosten und technischer Probleme um elf Jahre verzögert, zeige, dass man dieser Technologie nicht vertrauen könne. »Macron hat außerdem kein Wort gesagt zu den Gefahren der Atomkraft durch Unfälle oder radioaktive Abfälle sowie der Umweltzerstörung durch den Uranabbau, was bei weitem ausreicht, um diese Energie als nicht nachhaltig zu qualifizieren«, so die Sprecherin des Antiatomkraftnetzwerks.

Frankreich ist der nach den USA zweitgrößte Atomstromproduzent der Welt, das Land verfügt über 56 Kraftwerke. Rentabel ist das Geschäft jedoch nicht. Ohne Steuervergünstigungen, Subventionen und andere Finanzhilfen für Bau, Instandhaltung und Entsorgung wäre die Nuklearenergienutzung schon längst aufgegeben worden. Allein die Kosten für die Laufzeitverlängerungen in Frankreich werden auf mindestens 100 Milliarden Euro geschätzt. Ein Ausbau der Verwendung erneuerbarer Energieträger wäre wirtschaftlicher und auch für den Endverbraucher mindestens mittelfristig günstiger. Aktuell bereiten dem hochverschuldeten staatlichen Stromkonzern EDF zudem schadhafte Atomkraftwerke Sorgen. Wegen möglicher Korrosionsschäden gingen im vergangenen Jahr bereits fünf Kraftwerke für Wartungsarbeiten vom Netz. Vergangene Woche kündigte EDF eine Revision von drei weiteren Kraftwerken wegen möglicher Schäden an und korrigierte seine für 2022 erwartete Atomstromproduktion nach unten.

Warum also hält der französische Staat an dieser nicht nur klimaschädlichen, sondern auch unwirtschaftlichen Art der Stromerzeugung fest? Laut Mijeon hat das unter anderem damit zu tun, dass »eine enge Beziehung zwischen politischen Entscheidungsträgern und Atomindustrie« besteht. Außerdem habe Macron erklärt, es könne keine militärische Atomkraft ohne zivile Atomkraft geben. »Damit steht er in der Tradition des Generals Charles Ailleret, dem Vater der französischen Atombombe.«

Besonders diese militärische Komponente scheint des Festhalten von Paris an der Nutzung der Atomkraft zu erklären. Denn ohne Nuklearwaffen könnte Frankreich den Status der »Grande Nation« und damit Einfluss in der Welt verlieren. Nicht nur bei rechten Kräften löst ein solches Szenario Schrecken aus. Weniger als zwei Monate vor den Präsidentschaftswahlen haben sich lediglich zwei Kandidaten klar gegen die Atomkraftnutzung positioniert: Philippe Poutou von der Neuen Antikapitalistischen Partei (NPA) und Jean-Luc Mélenchon von der linken La France insoumise (LFI). Selbst die Kommunistische Partei (PCF) hält an der Atomkraftnutzung fest. Ihr Kandidat, Fabien Roussel, erklärte jüngst, die, die einen Atomausstieg forderten, »leben in einer anderen Welt«.