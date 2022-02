Freifahrten für alle

Jürgen Ritter/imago images Hamburger Hochbahn: Unverzichtbares Verkehrsmittel gehetzter und gestresster Stadtbewohner

Nach der geharnischten Kritik des Bundesrechnungshofs (BRH) am »Förderdschungel« bei der Finanzierung des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) dringen Bahn-Beschäftigtenvertreter auf einen umfassenden Systemumbau. »Wir haben mit den Verkehrsverbünden und Landkreisen einen Flickenteppich an Aufgabenträgern«, da werde viel Geld verbrannt, sagte der Vorsitzende der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG), Klaus-Dieter Hommel, am Wochenende gegenüber dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). Nötig sei deshalb eine »zentrale Mobilitätsplattform« und eine »deutliche Reduzierung« der Zuständigkeiten auf nur noch einen Akteur pro Bundesland.

Das Flickwerk aus unterschiedlichsten Tarifmodellen und -strukturen möchte auch der stellvertretende Vorsitzende des Gesamtbetriebsrates (GBR) bei der Deutsche-Bahn-Tochter DB Regio, Ralf Damde, abgeschafft sehen. »Hier kann man tatsächlich einige strukturelle Vertriebskosten einsparen, wenn man den politischen Mut hätte, ein ›365 Euro-Ticket‹ einzuführen oder gar den ÖPNV kostenlos zur Verfügung zu stellen, wie beispielsweise in Luxemburg«, heißt es in einer GBR-Stellungnahme vom Sonntag. Das würde den ÖPNV mit einem Schlag attraktiver machen und mehr Menschen zum Umstieg vom Auto auf Bus und Bahn bewegen. Außerdem sprach sich Damde für die Einführung eines Bundestariftreuegesetzes, eine Bundesvergabereform sowie eine »au­tarke Finanzierung« der Bahninfrastruktur aus.

Wie der Bundesrechnungshof in einem vor einer Woche vorgelegten Sonderbericht bemängelt, fehle der Bundesregierung ein Überblick darüber, in welchem Ausmaß Fördergelder des Bundes am Ende tatsächlich in den ÖPNV-Ausbau fließen. Das Finanzierungsdickicht werde immer undurchsichtiger, Transparenz und Wirtschaftlichkeit von Steuermitteln blieben auf der Strecke, kritisierte BRH-Präsident Kay Scheller. Die Aufstockungen der Zuwendungen hätten nicht dazu geführt, die Ziele des Bundes für Verkehr, Umwelt- und Klimaschutz wirtschaftlich und zeitgerecht umzusetzen. Im Zentrum der Kritik stehen die sogenannten Regionalisierungsmittel, die der Bund den Ländern aus dem Mineralölsteueraufkommen etwa zur Schaffung neuer Bahn- und Busverbindungen oder für die Pflege und Wartung von Gleisanlagen zuschießt. Im Vorjahr waren das allein 11,6 Milliarden Euro.

Allerdings landen die Hilfen laut BRH »nicht vollständig« beim ÖPNV, und auch Gewerkschafter beklagen Zweckentfremdung, wenn die Mittel etwa für den Straßen- und Brückenbau von Landesstraßen abgezweigt würden. EVG-Vorstandsmitglied Kristian Loroch schilderte die Folgen in einer Medienmitteilung vom vergangenen Freitag: Durch zuwenig abgerufene oder in falsche Kanäle geschleuste Mittel »fahren weniger Züge, als dies möglich wäre«, wodurch wiederum die Deutsche Bahn geringere Trassenentgelte generiere. Das sei »fatal«, weil damit die »notwendige Wartung, Instandhaltung und Instandsetzung der Schieneninfrastruktur« bezahlt werde. Deshalb, so Loroch, müssten »alle Mittel, die für das System Schiene vorgesehen sind, der Schiene auch zugute kommen«.

Der BRH schlägt vor, die Bundesfinanzierung im Rahmen eines neu zu beschließenden ÖPNV-Gesetzes »zwingend« daran zu koppeln, dass die Länder die Grundfinanzierung »zuverlässig« erbringen, wobei eine regelmäßige Auskunftspflicht wesentlich sei. Betriebsrat Damde plädiert ferner dafür, mittels einer solchen Bundesregelung künftig »bessere, attraktivere und sozialere Arbeitsbedingungen« zu gewährleisten und überdies die »Fachkräftelücke« zu schließen. »Was passiert, wenn man mit zu geringen Lohnkosten plant und dadurch Ausschreibungen gewinnt, zeigen gerade die Beispiele Keolis und Abellio, aber auch viele kleine insolvente Busunternehmen.«

Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) will am 23. Februar bei einem Sondertreffen mit seinen Länderkollegen über die Zukunft des ÖPNV beraten. EVG-Chef Hommel reicht das nicht. Statt intern zu diskutieren, sei Wissing gefordert, »einen echten Nahverkehrsgipfel unter Beteiligung von Bund, Ländern, Kommunen und den Sozialpartnern umzusetzen«.