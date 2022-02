Weckruf der Friedensbewegung

Peter Homann/imago »NATO – Hände weg von der Ukraine« war schon auf dem Ostermarsch 2015 die Forderung (Berlin, 4.4.2015)

Die Gefahr eines Krieges in Europa ist so groß wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Doch erst langsam scheint die Friedensbewegung aus ihrer Schockstarre zu erwachen. Aufrufe, die sich für Diplomatie statt Kriegshetze in der Ukraine-Krise einsetzen, haben in den vergangenen Tagen zahlreiche prominente Unterzeichner aus Politik, Wissenschaft und Kultur gefunden.

Der Aufruf »Ukraine-Krise: Friedenspolitik statt Kriegshysterie!« der Initiative »Nie wieder Krieg« um den bekannten Friedensaktivisten Reiner Braun wurde innerhalb einer Woche bis Montag mittag von mehr als 6.000 Personen unterzeichnet. Gewarnt wird davor, dass eine »Provokation zum Funken wird, der das Pulverfass explodieren lässt«. Einseitige Schuldzuweisung an Russland werden als »Kriegspropaganda« zurückgewiesen. »Die aktuelle Krise ist Teil eines globalen und seit längerem bestehenden Konflikts, dessen Wurzeln im Anspruch der USA liegen, ›dass Amerika wieder die Welt führt‹« – mit dieser Analyse werden Ross und Reiter klar benannt. Gefordert werden ein Ende der Kriegsrhetorik und von militärischen Lieferungen an Kiew, die Aufhebung der Sanktionen gegen Russland und das aktive Eintreten für die Umsetzung des von der Ukraine blockierten Waffenstillstandsabkommens »Minsk II«.

Unter den 200 Erstunterzeichnern finden sich neben Vertretern der Wissenschaft wie den Professoren Peter Brandt, Christoph Butterwegge, Frank Deppe und Wolfgang Streeck, neben Kulturschaffenden und Aktivisten der Friedensbewegung auch viele Politiker von Die Linke, die sonst auf unterschiedlichen Flügeln der Partei stehen. Darunter sind der außenpolitische Sprecher der Bundestagsfraktion Gregor Gysi, die frühere Fraktionsvorsitzende Sahra Wagenknecht und der frühere Parteivorsitzende Oskar Lafontaine, der Vorsitzende des Ältestenrates der Partei, Hans Modrow, sowie der Vorsitzende der Fraktion im Europaparlament, Martin Schirdewan.

Bei den Spitzen von Partei und Bundestagsfraktion, aus denen heraus in letzter Zeit verstärkt für eine Politik der Äquidistanz gegenüber USA und Russland geworben wurde, soll der Aufruf dem Vernehmen nach auf wenig Gegenliebe gestoßen sein. Diesbezügliche Anfragen von jW an die Fraktionsvorsitzenden Dietmar Bartsch und Amira Mohamed Ali sowie die Parteivorsitzenden Janine Wissler und Susanne Hennig-Wellsow blieben bis Redaktionsschluss unbeantwortet. »Die Linke hat auch immer und geschlossen die NATO-Erweiterung kritisiert«, betonte die abrüstungspolitische Sprecherin der Fraktion Die Linke und Erstunterzeichnerin des Appells, Sevim Dagdelen, am Montag gegenüber jW. »Sicherheit und Frieden in Europa gibt es nur mit, niemals gegen oder ohne Russland«, so die Abgeordnete, die von Bundeskanzler Scholz ein »klares Nein zu einem konkreten Aufnahmeplan der Ukraine in die NATO und einer weiteren NATO-Ostexpansion« einfordert.

Auch der Ende vergangener Woche veröffentlichte Aufruf »Diplomatie statt Kriegsvorbereitung. Den aufgeheizten Konflikt um die Ukraine friedlich lösen!« der von Ärzten beziehungsweise Juristen getragenen Friedensorganisationen IPPNW und IALANA betont, dass Russland keinen Krieg, sondern Sicherheit anstrebt. Die Bundesregierung wird aufgefordert, alle Gesprächskanäle zwischen Russland und der NATO für eine friedliche Lösung zu aktivieren, »die sowohl westliche als auch russische Sicherheitsbedenken anerkennt«.

In den nächsten Wochen sind auch Proteste auf der Straße geplant. So ruft die Friedenskoordination Berlin für Freitag zu einer Kundgebung »Sicherheit für Russland ist Sicherheit für unser Land« vor dem Brandenburger Tor auf. Am Sonnabend folgt in München die Demonstration gegen die sogenannte Sicherheitskonferenz. Für den 26. Februar bereitet die Initiative »Nie wieder Krieg« eine Onlineaktionskonferenz vor, auf der dezentrale Aktivitäten bis zu den diesjährigen Ostermärschen geplant werden sollen. »Eine starke, entschlossene Friedensbewegung, die wider jede Panikmache Washingtons die wirtschaftliche Interessenlage etwa der US-Fracking-Industrie oder der Rüstungskonzerne im Konflikt mit Russland ins Zentrum rückt, ist dringender denn je«, betonte die Linke-Abgeordnete Sevim Dagdelen gegenüber jW.