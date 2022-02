Hintergrund: Gerechtigkeit für Opfer

Hakan Akgun/ZUMA Wire/imago images Proteste gegen den Ausstieg der Türkei aus der Istanbul-Konvention (Istanbul, 27.3.2021)

Am 25. November 2020 hat die Kurdische Frauenbewegung in Europa (Tevgera Jinen Kurd li Ewropaye, TJK-E) zum Internationalen Kampftag gegen Gewalt an Frauen eine langfristige Kampagne mit dem Titel »100 Gründe, den Diktator zu verurteilen« begonnen. Mit Diktator ist der türkische Staatschef Recep Tayyip Erdogan gemeint, der sich von jeher in Wort und Tat von jeglicher Form der Gleichberechtigung distanziert hat.

Die Wurzeln von Feminizid lägen im patriarchalen System, Erdogan verfolge mit seiner Politik genau ein solches System, bewusst, gezielt und absolut geplant, heißt es in einem Statement zum Kampagnenstart. Ziel der Initiative ist die internationale Anerkennung von Feminizid als Verbrechen gegen die Menschheit und die Aburteilung des türkischen Präsidenten Erdogan vor dem Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag.

Die 100 Gründe sind auf der Kampagnenseite exemplarisch aufgelistet: 100 Morde an kurdischen Frauen, die durch gezielte Anschläge, extralegale Hinrichtungen oder Militäroperationen getötet wurden. Die ersten drei aufgelisteten Frauen sind die 2009 in Paris von einem faschistischen Attentäter ermordeten Aktivistinnen Sakine Cansiz, Fidan Dogan und Leyla Saylemez.

100.000 Unterschriften als Etappenziel wurden in kurzer Zeit erreicht und konnten die Kampagne weiter befeuern. In einem ausführlichen Dossier werden die gesellschaftlichen Ursachen des Feminizids untersucht und als systematischer Krieg gegen Frauen analysiert. In einem weiteren Kapitel wird die feminizidale Politik der Regierungsparteien AKP und ihres faschistischen Partners MHP beleuchtet.

Sprecherinnen der TJK-E betonen in ihren Stellungnahmen und Kampagnentexten, dass Solidarität ein wichtiger Bestandteil ihres politischen Selbstverständnisses ist. Das bedeute über die Unterstützung von Betroffenen hinaus, vor allem für diejenigen einzustehen, die es für sich selber nicht mehr könnten oder dürften. Die vergangenen Jahre seien außerdem gekennzeichnet gewesen von politischen Festnahmen in der Türkei, viele richteten sich gegen Feministinnen. Die AKP-Regierung habe mit den Festnahmen von Frauen gezielt versucht, die starken Stimmen einer antipatriarchalen Politik mundtot zu machen.

Unter anderem wurden Aktivistinnen zu drei Jahren Haft verurteilt, weil sie am 8. März, dem internationalen Frauenkampftag an Demonstrationen beteiligt waren und sich für ihre Rechte und gegen den staatlichen Feminizid stark gemacht haben. Genau das sei der Zustand, den die kurdische Frauenbewegung nicht dulden wolle und könne. (hvs)