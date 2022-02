»Das belastet vor allem die Pflegenden«

Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa Protest von Klinikpersonal in Potsdam (21.10.2021)

Viel wird in der Coronapandemie über die Lage der Kliniken hierzulande gesprochen. Dabei sind Personalmangel und Belastungen für die Pflegekräfte schon seit Jahren ein Problem. Wie sieht die Situation in den Notaufnahmen aus?

Unabhängig von der Coronakrise hat die Anzahl von Patienten in den Notaufnahmen der Krankenhäuser in den vergangenen Jahren zugenommen. Die Ursachen dafür sind vielfältig: eine aufgrund der Demographie älter werdende Gesellschaft, Unkenntnis über den ärztlichen Bereitschaftsdienst, der unter der Telefonnummer 116 117 erreichbar ist, sowie – aus Sicht der Patienten – fehlende Verfügbarkeit der niedergelassenen Ärzte. Die steigenden Zahlen zeigen aber auch, dass viele Menschen dem System Notaufnahme und dem Personal dort vertrauen. Der Zulauf in den Kliniken wirkte sich schon vor der Pandemie auf die dort tätigen Pflegekräfte aus. Ältere, Schwerverletzte oder auch Schwererkrankte konnten wir mitunter in einer Krisensituation nicht so versorgen, wie es unserem pflegerischen Anspruch entspricht. Vor allem ist für die Pflegenden belastend, dass sie nicht genügend Kolleginnen und Kollegen haben.

Wie hat sich die Corona­pandemie ausgewirkt?

Generell stellt die Notaufnahme den ersten Kontakt mit dem Krankenhaus dar, auch für an Covid-19 Erkrankte. Wir haben hohe Standards in der Pflege. Dort arbeitet hauptsächlich gut ausgebildetes Personal, dem gleich zu Beginn in dieser Situation schnell klar war, dass man sich gut schützen müssen wird. Infizierung und Krankheitsausfälle waren deshalb im internationalen Vergleich eher gering. Dennoch zeigt sich zunehmend, wie anfällig auch das hiesige Gesundheitssystem in so einer Lage ist; dass plötzlich Patienten nicht mehr hinreichend versorgt werden können.

Was muss aus Ihrer Sicht geändert werden?

Es braucht eine bessere Finanzierung der Personalkosten der Pflege in den Notaufnahmen. Dazu gehört, das Geld für die pflegerischen Stellen über das Pflegebudget zu regeln – und nicht etwa über Fallpauschalen. Erforderlich ist es, sowohl für größere Notfälle genügend Mitarbeiter vorzuhalten als auch das benötigte Material zu finanzieren. Wir fordern eine ausreichende und wissenschaftlich ermittelte Personalausstattung für die Notaufnahme.

Die Initiative »Notaufnahmen retten« prangert an, wegen fehlenden Personals sei es schon vor der Pandemie täglich zur Gefährdung von Patienten gekommen. Stimmen Sie zu?

Die Positionen der Initiative »Notaufnahme retten« entsprechen auch unseren – eine Zusammenarbeit wird daher vorbereitet. Als Berufsverband fordern wir, dass Personalmangel bekämpft werden muss. Wir sind für die Qualität im Beruf, eine gute Aus- und Weiterbildung aktiv, müssen uns aber noch besser organisieren. Außerdem fehlen Berufskammern, die die berufspolitischen Interessenvertretungen darstellen und deren Selbstverwaltung fördern. Verkammerte Berufe werden stärker wahrgenommen, sie können ihre Ziele entsprechend besser umsetzen.

Welche Erwartungen haben Sie an die Ampelregierung?

Wir gehen ins Gespräch mit dem Pflegebeauftragten der Bundesregierung. Unser Anliegen ist, dass die Pflegepersonalkosten der Notaufnahmen aus den sogenannten DRG-Fallpauschalen ausgegliedert und über ein Pflegebudget nach dem Selbstkostendeckungsprinzip finanziert werden. »DRG« steht für »Diagnosis-related groups«, also für ein System der Krankenhausbehandlung, bei dem weitestgehend unabhängig von der Verweildauer von Patienten über Fallpauschalen abgerechnet wird. Seit 2020 wurde im stationären Bereich das sogenannte Pflegepersonalstärkungsgesetz mit Pflegebudgets verändert. Auch in den Notaufnahmen müssen wir kostendeckend arbeiten können. Nur so kann eine ausreichende Personalausstattung für qualitativ hochwertige Patientenversorgung für einen der aus unserer Sicht spannendsten, anspruchsvollsten und interessantesten Arbeitsplätze im Krankenhaus finanziert werden.