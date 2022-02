Nur die Maske soll bleiben

imago images/Christian Ohde Zum Schutz vor Corona- und anderen Viren werden Masken weiter gebraucht

Der 20. März könnte zum deutschen »Freedom Day« werden. Eine zwischen dem Bundeskanzleramt und dem Kovorsitz der Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) abgestimmte Diskussionsgrundlage für die Bund-Länder-Gesprächsrunde am Mittwoch sieht zum Frühlingsbeginn das Ende fast aller Coronaschutzmaßnahmen vor. Es sollten »so viele Beschränkungen wie nach der aktuellen Lage möglich« zurückgenommen werden bei so vielen flankierenden Maßnahmen wie nötig, heißt es in dem der dpa vorliegenden Papier.

Vorgesehen ist ein Dreistufenplan, der zuerst die Aufhebung der 2G-Regel im Einzelhandel und ab dem 4. März die Rückkehr zur 3G-Regel in der Gastronomie vorsieht. Im dritten Schritt sollen »alle tiefgreifenderen Schutzmaßnahmen« des gesellschaftlichen, kulturellen und wirtschaftlichen Lebens entfallen – so die verpflichtende Homeoffice-Regelung für Unternehmen. Basisschutzmaßnahmen wie das Maskentragen in öffentlichen Verkehrsmitteln und Innenräumen sollen allerdings über den 20. März hinaus verpflichtend sein. »Wir treten dank milderer Krankheitsverläufe in eine neue Phase der Pandemie ein, die Perspektiven für schrittweise Öffnungen ermöglicht«, sagte der nordrhein-westfälische Ministerpräsident und MPK-Vorsitzende Hendrik Wüst (CDU) der Welt (Montagausgabe). »Ob das jetzt schon der richtige Zeitpunkt ist, ist eine gute Frage«, zeigte sich die Kovorsitzende der Partei Die Linke, Susanne Hennig-Wellsow, am Montag zurückhaltend; Die Linke sei für eine verantwortungsvolle Öffnung.

Weiterhin festhalten wollen Bund und Länder laut der Diskussionsvorlage an dem Vorhaben einer allgemeinen Coronaimpfpflicht, um eine Belastung des Gesundheitswesens zu verhindern. Bezüglich der ab dem 15. März geltenden einrichtungsbezogenen Impfpflicht im Pflege- und Gesundheitsbereich sollen die Gesundheitsämter »ein Ermessen bei der Umsetzung der Maßnahmen« bekommen, ein Betretungsverbot der Einrichtungen für ungeimpfte Angestellte sei nur »die letzte Stufe«. Die erst kürzlich erfolgte Verkürzung des Genesenenstatus von sechs auf drei Monate soll wieder rückgängig gemacht werden.