Habecks schmutziger Deal

Chris Emil Janßen/imago images Für seine Großmachtambitionen nimmt Robert Habeck auch eine Pleite der Werft in Kauf (Wismar, 14.2.2022)

Am Montag wehte ein laues Lüftchen an der Küste. Wirtschaftsminister Robert Habeck (Bündnis 90/Die Grünen) war nach Wismar gereist, um den Arbeitern der insolventen MV-Werften seiner Solidarität zu versichern. Habeck übte sich in Ausflüchten: »Bund und Land können unterstützen, aber es wird nur gehen, wenn auch Unternehmen bereit sind, Verantwortung zu übernehmen«, sagte der Minister dem NDR.

Im Dock in Wismar liegt die »Global I«, die mit 9.500 Passagieren eines der größten Kreuzfahrtschiffe der Welt werden sollte. Doch in der Coronapandemie brach der Tourismus ein, und der Konzerneigner, das Unternehmen Genting aus Hongkong, kam in Finanzierungsnot. Für den Fertigbau des Kreuzfahrtriesen fehlen noch rund 600 Millionen Euro. Etwa 1.900 Beschäftigte drohen in die Erwerbslosigkeit zu fallen.

Auch eine Umstrukturierung der Werften zum Bau von Umspannplattformen, die zur Gewinnung von Windenergie benötigt werden, ist auf kurze Sicht nicht möglich. Insolvenzverwalter Christoph Morgen hatte am Freitag erklärt, es gebe zwar großes Interesse, künftig Offshoreplattformen zu produzieren, allerdings sei mit einem Baubeginn frühestens Ende 2023 zu rechnen.

Die Gewerkschaft fordert deshalb Überbrückungshilfen. Der Eigner, aber auch der Bund und Banken stünden hier in der Verantwortung, sagte ein Sprecher der IG Metall Küste am Montag zu jW. Habeck hat die Gründung einer Transfergesellschaft zugesagt, die für vier Monate die Geschäfte weiterführen und den Beschäftigten bis zu 80 Prozent des bisherigen Gehalts auszahlen soll. Der Betriebsrat fordert eine Laufzeit von einem Jahr, um die Umstrukturierung der Werften voranbringen zu können.

Habeck hat anderes im Sinn. Er wolle den Schiffbau in Deutschland zwar stärken, dazu sei aber eine »Antriebswende« nötig. Nach dem Willen der Bundesregierung sollen Schiffe statt mit Diesel künftig mit Flüssiggas (Liquified Natural Gas, LNG) betankt werden. Habeck dient das Vorhaben dazu, sich lieb Kind mit Washington zu machen. Er will den Bau von Terminals vorantreiben, damit die US-Schiefergasindustrie ihr teures und klimaschädliches Produkt nach Deutschland liefern kann.

Zudem zielt der Wirtschaftsminister ab auf eine größere Unabhängigkeit von russischen Gaslieferungen. Es sei ein inakzeptabler Zustand, »dass Deutschland, die Bundesregierung, die öffentliche Hand überhaupt keine Möglichkeiten hat, die Versorgungssicherheit im Gasbereich zu gewährleisten«, sagte er am Montag. Eine Genehmigung der Ostseepipeline Nord Stream 2 müsse im Lichte der geopolitischen Verwerfungen betrachtet werden. Im Kriegsfall werde es Sanktionen geben, die nichts ausschlössen.

Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) kritisierte hingegen, die Frage, ob Deutschland ein LNG-Terminal brauche, sei »mit großen Fragezeichen zu versehen«. DUH-Geschäftsführer Sascha Müller-Kraenner sagte dem Handelsblatt (Montagausgabe), naheliegender sei es, über einen Ausbau bestehender Gasleitungskapazitäten nachzudenken. Auch der Landesvorsitzende der niedersächsischen Grünen, Hanso Janßen, hält einen LNG-Neubau für »energiepolitisch verfehlt«. Es sei »ökonomisch und ökologisch sinnvoller«, direkt über Importstrukturen für grünen Wasserstoff nachzudenken, sagte er dem Spiegel. Terminals für verflüssigtes Erdgas nachträglich für Wasserstoff kompatibel zu machen sei zu kostspielig. Imperialistische Außenpolitik gibt es eben nicht umsonst.