Polizist durch Reichsbürger schwer verletzt

Patrick Seeger/dpa Phantasieausweise des "Deutschen Reichs" sind in der Reichsbürgergerszene beliebt

Efringen-Kirchen. Ein mutmaßlicher Reichsbürger soll im südbadischen Efringen-Kirchen einen Polizisten absichtlich angefahren und schwer verletzt haben. Es sei Haftbefehl wegen versuchten Mordes gegen den Mann erlassen worden, teilte die Polizei Freiburg am Mittwoch mit. Die Ermittler in Baden-Württemberg ordnen den Mann der Reichsbürgerszene zu, auch das Landeskriminalamt ist eingeschaltet. Verkehrspolizisten wollten den betrunkenen 61jährigen wegen seiner auffälligen Fahrweise am Montagabend kontrollieren. Als ein Beamter zur Kontrolle auf ihn zuging, soll der Mann aufs Gas getreten sein und den 39jährigen frontal angefahren haben. Die Polizisten gaben mehrere Schüsse ab, durch die der Mann am Arm verletzt wurde. Er konnte erst später gestoppt und festgenommen werden. Die Beamten vermuten, dass er seine Trunkenheitsfahrt verschleiern wollte. (dpa/jW)