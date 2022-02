Iggys Preis

Iggy Pop wird dieses Jahr mit dem renommierten schwedischen Polarmusikpreis ausgezeichnet. Mit seiner epochalen Gruppe The Stooges habe Iggy Pop furiose Rockmusik geschaffen und den Weg für Punkgrößen wie die Sex Pistols und die Ramones geebnet, so die Jury. Der Polarpreis ist mit einer Million schwedischen Kronen (knapp 96.000 Euro) dotiert und wird am 24. Mai in Stockholm verliehen. (dpa/jW)