EU verhängt Sanktionen gegen Militärregierung in Mali

AP Photo/Baba Ahmed Brüssel mag ihn und die seinen nicht. Assimi Goita, Anführer der malischen Militärregierung

Brüssel. Die EU hat Sanktionen gegen Vertreter der Militärregierung in Mali verhängt. Die Strafmaßnahmen wie Einreiseverbote und Vermögenssperren richten sind nach einem Beschluss der 27 Mitgliedstaaten vom Freitag zunächst gegen fünf Personen. Darunter sind Premierminister Choguel Maïga, der Präsident des sogenannten Nationalen Übergangsrats, Malick Diaw sowie zwei Minister. Ihnen wird unter anderem vorgeworfen, die Stabilität des Landes zu bedrohen und den politischen Übergang zu behindern, wie aus dem im EU-Amtsblatt veröffentlichten Sanktionsbeschluss hervorgeht. In Mali mit seinen rund 20 Millionen Einwohnern hatte im Mai des vergangenen Jahres das Militär die Übergangsregierung entmachtet, die bis zu Wahlen am 27. Februar 2022 im Amt sein sollte. (dpa/jW)