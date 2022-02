Die Hand, die sticht

Peter Krüger Den Rückstand vor dem ersten Gong konnten die Wölfe nicht aufholen: Der Chemnitzer Yves Kentsch (r.) unterlag bei den Weltergewichtlern klar dem Traktoristen Agasi Margaryan

Noch bevor die ersten Fäuste flogen: Rückstand ohne Niederlage. »Das Virus hat mal wieder in den Wettkampf eingegriffen«, ärgerte sich Olaf Leib, Cheftrainer des BC Chemnitz 94, am Samstag abend im jW-Gespräch. Sein Leichtgewichtler musste kurzfristig coronabedingt in Quarantäne. Die Folge: Die beiden Punkte der Gewichtsklasse waren weg. Ein Extravorteil für die haushohen Favoriten vom gastgebenden deutschen Mannschaftsmeister BC Traktor Schwerin, räumte dessen Sportdirektor Paul Döring gegenüber jW ein.

Die Traktoristen standen unter Zugzwang. Beim Auftakt der Boxbundesliga Ende Januar hatten sie gegen Dauerrivalen BSK Hannover-Seelze knapp verloren. Soll die Mission Titelverteidigung gelingen, mussten die Sachsen auf die Bretter geschickt werden. Die wehrten sich. Ein Rezept: Aus der Halbdistanz linke Aufwärtshaken setzen. Der Chemnitzer Bantamgewichtler Ani Haxhillari, ein Rechtsausleger, konterte den Wahlschweriner Alen Rahimic einige Male ab – und entschied das Gefecht hauchdünn für sich. Klar hingegen waren die Fights drei und vier, im Halbwelter- und Weltergewicht. Jan Ualikhanov punktete souverän für die »Wölfe« aus Ex-Karl-Marx-Stadt, ­Agasi Margaryan für die Mecklenburger. Das Heimteam führte mit 6:5, Pause für die Kontrahenten. Zeit für Hintergrundinfos.

Boxbundesliga, kein einfaches Projekt. Die vorletzte Saison endete vorzeitig, die vergangene fiel aus. Die Pandemie. Einigen Traditionsvereinen fehlt seither der Etat für einen Bundesligakader, dem Rekordmeister Velberter BC etwa. Aktuell clinchen nur vier Teams in der Miniliga um den Titel. Neben Schwerin, Chemnitz und Hannover-Seelze die Boxabteilung des Neulings TSV 1860 München. Geboxt wird in einer Staffel mit Hin- und Rückkampf in neun Limits. Wer Meister wird, entscheiden die beiden Erstplazierten in zwei Finalkämpfen unter sich.

Zurück in den Ring. Nach der halbstündigen Ruhephase drehte Traktor auf. Das bekam zuerst Martin Grohmut im Halbmittelgewicht zu spüren. Sein Gegenüber, Heidar Chaker, dominierte aus einer geschlossenen Deckung, baute viel Druck auf, landete Körpertreffer. Ein Grund: Grohmut war zwei Jahre inaktiv, des Jobs wegen. »Ich brauche noch ein, zwei Kämpfe, um richtig reinzukommen«, sagte er jW. In den zwei folgenden Eins-gegen-eins gingen die Schweriner uneinholbar in Front mit 12:8. Erstklassigen Schlagabtausch gab es weiterhin zu sehen.

Schwergewicht: Melvin Kahrimanovic gegen Laurens Hagen. Der für Chemnitz startende Hagen boxt erst seit drei Jahren, ruderte zuvor. Optisch ein Modellathlet. »Ich wusste, das wird eine harte Nummer«, sagte Kahrimanovic jW zu später Stunde. Respekt war also angesagt, zumal der Traktorist sonst in leichteren Gewichtsklassen zu Hause ist. Er weiß: »Im Schwergewicht fehlt mir mitunter die Physis.« Seine stärkste Waffe an diesem Abend: die linke Führhand, die sticht. Unter dem Strich ist es ein Duell auf Augenhöhe, was das Kampfgericht zugunsten von Kahrimanovic wertet. Für den Schlusspunkt sorgte der Schweriner Superschwergewichtler Nelvie Tiafack. Mit überfallartigen Vorstößen brachte er seinen Widerpart Nikita Putilov an den Rand des Knockouts. Endergebnis: 16:10 für den Titelträger.

Enttäuscht? Der Chemnitzer Übungsleiter Leib: »Nein, überhaupt nicht.« Als krasser Außenseiter sei in Schwerin nicht mehr drin gewesen. »Unsere jungen Boxer sollen Bundesligaluft schnuppern, schauen, wo sie leistungsmäßig stehen.« Stimmt, die Liga ist eine hochkarätig besetzte Schaubühne für Talente und Arrivierte gleichermaßen. Und vielleicht stehe es ja bei der Revanche vor dem ersten Gong remis, sagte Leib scherzhaft.