Neu erschienen

Mitteilungen

Die Monatszeitschrift der Kommunistischen Plattform der Partei Die Linke (KPF) dokumentiert eine Erklärung des Bundessprecherrates der KPF zu einer Vorlage mit dem Titel »Friedliche Außenpolitik und solidarischer Internationalismus«, die demnächst den Parteivorstand beschäftigen wird. Darin werde verklausuliert die Forderung erhoben, die Linkspartei müsse aufhören, »nur den US-Imperialismus mit der NATO im Schlepptau für die akute Gefährdung des Weltfriedens verantwortlich zu machen«. Wenn nun Die Linke die Verschleierung der Hauptverantwortung für die Kriegsgefahr auch noch mitmache, werde sie »nicht mehr gebraucht«. Die Partei dürfe »die Äquidistanz nicht zu ihrer Politik machen«. Außerdem: Norman Paech erinnert an den Untersuchungsbericht zur Iran-Contra-Affäre vom Februar 1987, Ralph Dobrawa an die Urteilsverkündung im ersten Ravensbrück-Prozess im Februar 1947. (jW)

Mitteilungen, Heft 2/2022, 37 Seiten, Spendenempfehlung: 1 Euro plus Porto, Bezug: KPF, Kleine Alexanderstr. 28, 10178 Berlin. E-Mail: kpf@die-linke.de

SoZ

In der SoZ kritisiert der gewerkschaftliche Vertrauensmann Thomas Frischkorn im Interview »die weitere Machtverschiebung zu Lasten des Ehrenamts« bei Verdi. Violetta Bock berichtet über den Fall eines langjährigen Amazon-Betriebsratsmitglieds am Standort Bad Hersfeld, dessen Ruf das Unternehmen per Antisemitismusvorwurf habe beschädigen wollen. (jW)

SoZ – Sozialistische ­Zeitung, Jg. 37/Nr. 2, 24 Seiten, 3,50 Euro, Bezug: Verein für solidarische Perspektiven e. V., ­Regentenstr. 57–59, 51063 Köln, E-Mail: ­redaktion@soz-verlag.de

Welttrends

Im Februarheft des außenpolitischen Journals aus Potsdam blicken Marc Röggla und Roland Benedikter auf 50 Jahre Südtiroler Autonomie zurück. Walter Schilling schreibt, dass die US-Außenpolitik weiterhin der Konzeption Zbigniew Brzezinskis verpflichtet sei, wonach man Russland »nur dann entscheidend schwächen könne, wenn es gelänge, die Ukraine vollständig aus dem Einflussbereich Moskaus herauszulösen und in das westliche Bündnissystem einzugliedern«. Den Heftschwerpunkt bilden Beiträge zum Thema künstliche Intelligenz. (jW)

Welttrends. Das außenpolitische Journal, Nr. 184/Februar 2022, 72 Seiten, 5,80 Euro, Bezug: Welttrends, Medienhaus Babelsberg, August-Bebel-Str. 26–52, 14482 Potsdam, E-Mail: bestellung@welttrends.de