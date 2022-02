Überrumpelte Mehrheit

REUTERS/Mussa Qawasma Verzerrte Wahrnehmung: Über den Nahostkonflikt wird hierzulande meist aus israelischer Sicht berichtet (israelische Soldaten im Westjordanland, 2021)

Viel ist über den Nahostkonflikt geschrieben worden – auch in deutscher Sprache. Aber die palästinensische Perspektive kommt dabei meist zu kurz. Diese Lücke will Muriel Asseburg mit ihrem Buch »Palästina und die Palästinenser« für einen »breiten Leserkreis« schließen. Das macht die Autorin, Senior Fellow der Forschungsgruppe Afrika und Mittlerer Osten der Stiftung Wissenschaft und Politik, bereits in der Einleitung deutlich.

Die Palästinenserinnen und Palästinenser würden in der existierenden Literatur häufig »als Terroristen, Ewiggestrige oder reine Opfer« dargestellt, schreibt Asseburg, die selbst mehrere Jahre in Jerusalem und Ramallah gelebt und gearbeitet hat und seit Jahrzehnten zum Nahostkonflikt forscht. Israelische Deutungen stünden im Vordergrund, die Darstellung der palästinensischen Bevölkerung hingegen sei stark von Klischees geprägt, ihre Perspektiven würden kaum berücksichtigt. Um hier Abhilfe zu schaffen, müsse in ihrer Darstellung zwar die jüdisch-israelische Perspektive in den Hintergrund treten, das Buch sei aber gleichwohl nicht aus einer palästinensischen Sicht geschrieben.

Auf etwa 270 Seiten liefert Asseburg eine nüchterne, zugleich aber auch schmerzvolle Analyse der Geschichte der Palästinenser, ohne vor der Behandlung von insbesondere in Deutschland sehr konfliktbehafteten Themen zurückzuschrecken. Sie gibt den Palästinensern ein Gesicht als »Handelnde in ihrer eigenen Geschichte« – etwas, das in der vorhandenen Literatur zum Thema allzu oft fehlt. Zugleich lässt sie keinen Zweifel daran, dass die Besatzung den Palästinenserinnen und Palästinensern seit Jahrzehnten verwehrt, tatsächlich selbstbestimmt zu agieren. Asseburg beschreibt die dem Nahostkonflikt von Beginn an innewohnende Asymmetrie zwischen einer zielorientierten, gut organisierten und mit dem Versprechen der Balfour-Deklaration auf einen eigenen Staat ausgestatteten zionistischen Bewegung auf der einen und einer überrumpelten, sich als Nation im »europäischen Sinne« erst herausbildenden, aber in dem umkämpften Land tief verwurzelten Mehrheitsbevölkerung auf der anderen Seite.

Zur Herleitung des bis heute andauernden Konflikts geht Asseburg auch auf die Instrumentalisierung sowohl der jüdischen Einwanderer als auch der ansässigen arabischen Bevölkerung durch die Mandatsmächte ein. Sehr differenziert zeichnet sie nach, wie den während des Krieges 1948 geflüchteten Palästinenserinnen und Palästinensern anders als Jüdinnen und Juden ein Rückkehrrecht verweigert und Versuche, zu ihren Häusern und Ländereien zu gelangen, vom israelischen Militär gewaltsam verhindert wurden. Auch von den an Palästinenserinnen und Palästinensern begangenen Massakern und der anschließenden Straflosigkeit schweigt sie nicht.

Asseburg beschreibt faktenreich die Herausbildung einer palästinensischen Identität zu Beginn des 20. Jahrhunderts sowie die Entstehung unterschiedlicher politischer Strömungen – von traditionell islamischen über panarabische bis hin zu palästinensisch-nationalistischen. Auch zeichnet sie die Abwendung Jassir Arafats vom bewaffneten Kampf hin zur Diplomatie und die zunehmende Fokussierung auf eine Zweistaatenlösung mit all den daraus entstandenen, auch mit Gewalt ausgetragenen Konflikten nach. Das geschieht zwar, dem Format des Buches geschuldet, etwas gedrängt, aber dennoch sehr informativ. Und sie zeigt auch, wie die Palästinensische Autonomiebehörde in Folge der Osloer Abkommen zunehmend zur Handlangerin der Besatzungsmacht wurde und so den Groll der Bevölkerung auf sich zog.

Asseburg verweist auf vertane Friedenschancen, etwa durch die arabische Initiative von 2002, die Israel für einen Rückzug auf die Grenzen von 1967 Frieden und Normalität anbot, und sie geht darauf ein, wie die vom damaligen US-Präsidenten Donald Trump initiierten »Normalisierungsabkommen« zwischen Israel und Bahrain, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Marokko und Sudan eine völkerrechtsbasierte Lösung endgültig untergraben haben.

Spannend ist Asseburgs Darstellung aktueller Debatten. Sie räumt mit dem – nicht nur von israelischen Politikern kultivierten – Mythos auf, auf palästinensischer Seite fänden sich keine Partner für Frieden, und stellt unmissverständlich klar, dass Israel weder vorhat, die Besatzung noch die Diskriminierung der Palästinenserinnen und Palästinenser zu beenden. Sie postuliert, dass sich dadurch eine »komplexe Einstaatenrealität« herausgebildet habe und eine Umsetzung der Zweistaatenlösung faktisch nicht mehr möglich sei. Die auch in ihren Augen durchaus kritikwürdige Hamas als Gesprächspartner komplett auszuschließen, hält Asseburg für falsch. Die BDS-Bewegung (Boykott, Desinvestitionen, Sanktionen) und deren Hintergründe beschreibt sie trotz der äußerst hitzigen Debatte sachlich.

Muriel Asseburg füllt eine Lücke in der deutschen Literatur zum Nahostkonflikt, indem sie die palästinensische Perspektive kenntnisreich darstellt. Hilfreich sind ganz speziell auch die Kurzporträts palästinensischer Persönlichkeiten aus Politik, Kultur und Wissenschaft, die Asseburg über das Buch verteilt hat. Eine umfangreiche Literaturliste und Kartenmaterial runden das Bild ab und bieten die Möglichkeit für ein weiter in die Tiefe gehendes Verständnis, das das Buch allein aufgrund seines begrenzten Umfangs nicht bieten kann.