Epos wird ausgestellt

Der großformatige Gemäldezyklus »Slawisches Epos« des bedeutenden Jugendstilmalers Alfons Mucha bekommt ein neues Zuhause. Damit endet zugleich ein jahrelanger Rechtsstreit. Für die 20 Leinwandbilder werden bis 2026 neue Ausstellungsräume in einem geplanten Gebäudekomplex mitten im Prager Stadtzentrum errichtet. Vertreter der tschechischen Hauptstadt, der Mucha-Stiftung und eines Immobilieninvestors unterzeichneten am Freitag einen entsprechenden Vertrag. Alfons Mucha (1860–1939) hatte seinen Zyklus der Stadt unter der Bedingung vermacht, dass für das Werk ein Ausstellungssaal errichtet wird. Da er das nicht als erfüllt ansah, forderte sein Enkel John Mucha die Rückgabe der Gemälde. Er will nun im Zuge der Einigung seine Klagen zurückziehen. (dpa/jW)