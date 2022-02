Cooler Kapitalist

Hollywoodstar Javier Bardem und der Film »El buen patrón« (Der gute Chef) sind die großen Sieger bei der 36. Verleihung der spanischen Goya-Filmpreise. Für seine Rolle als charismatischer Fabrikbesitzer in der düsteren Komödie erhielt der 52jährige Bardem in der Nacht zum Sonntag in Valencia seinen bereits fünften Goya in der Sparte »Bester Hauptdarsteller«. Das Werk von Regisseur Fernando León de Aranoa erhielt fünf weitere Auszeichnungen, darunter die für den besten Film und die beste Regie. Als bester europäischer Film wurde die dänische Satire »Der Rausch« von Thomas Vinterberg ausgezeichnet. Bardem kann dieses Jahr auch auf seinen zweiten Oscar hoffen. Für seine Arbeit in »Being the Ricardos« wurde er als bester Hauptdarsteller nominiert. (dpa/jW)