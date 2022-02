Erste Nahostreise

REUTERS/Mohamad Torokman/Pool Die deutsche Außenministerin beim palästinensischen Präsidenten Mahmud Abbas (Ramallah, 10.2.2022)

Die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock (Bündnis 90/Die Grünen) hat am Wochenende ihre dreitägige Antrittsreise in den Nahen Osten beendet. Erste Station am Donnerstag war Israel, wo Baerbock sich mit Regierungschef Naftali Bennet, Außenminister Jair Lapid und Präsident Jitzchak Herzog traf. In der Gedenkstätte Yad Vashem legte sie einen Kranz nieder und sicherte Israel im Kampf gegen den Antisemitismus Entschlossenheit und Solidarität zu.

»Die Sicherheit Israels ist und bleibt deutsche Staatsräson«, sagte Baerbock bei einem Treffen mit Lapid in Tel Aviv. Allerdings sei der Siedlungsausbau »schädlich« und nicht mit internationalem Recht vereinbar. Deutschland könnte gemeinsam mit Israel »Elemente identifizieren«, die zu einer Wiederaufnahme der seit 2014 brachliegenden Gespräche zwischen Israel und der Palästinensischen Autonomiebehörde (PA) führen sollten. Sie halte die Zweistaatenlösung weiterhin für »die beste Option«.

Beide Politiker sprachen auch über die deutsche Unterstützung für Projekte von sechs palästinensischen Hilfsorganisationen im Westjordanland, die von Israel kürzlich als »Terrororganisationen« verboten worden waren. Lapid kündigte an, dass auf Wunsch von Baerbock eine israelisch-deutsche Arbeitsgruppe herausfinden solle, wie die Projekte weiter finanziert werden könnten. Baerbock sprach sich für enge Zusammenarbeit in der Klima- und Energiepolitik aus und stellte die israelische Zusammenarbeit mit arabischen Golfstaaten heraus, die »enorme neue Chancen« böte. Weiter verwies sie auf die große Wasserknappheit in der Region, erwähnte aber nicht, dass Israel unrechtmäßig seit Jahrzehnten Wasser aus dem Jordan umleitet, um die israelischen Siedlungen im besetzten Westjordanland zu versorgen.

Einig war man sich, dass Israel sich auch weiterhin auf die Rüstungshilfe aus Deutschland verlassen könne. Von der Koalitionsregierung in Berlin angekündigte strengere Waffenexporte gelten demnach nicht für Israel. Gesichert ist damit die Lieferung von drei U-Booten der neuen Klasse »Dakar« im Wert von rund drei Milliarden Euro. Gebaut werden diese von Thyssen-Krupp in Kiel. Die Bundesregierung trägt einen Teil der Kosten.

In Ramallah traf Baerbock mit dem palästinensischen Präsidenten Mahmud Abbas zusammen. Dieser forderte nach Angaben der palästinensischen Nachrichtenagentur WAFA mehr Unterstützung von Deutschland und der EU für die Rechte der Palästinenser. Besatzung und das rassistische Vorgehen Israels dürften nicht länger hingenommen werden. Dankbar zeigte sich Abbas für die finanzielle Hilfe, von der auch die Autonomiebehörde profitiert. Deutschland finanziert Projekte der zivilen Infrastruktur und den »Aufbau rechtsstaatlicher Strukturen« in den Palästinensergebieten. Baerbock sicherte Abbas weitere finanzielle Hilfen zu, sofern die PA sich weiter für Demokratie und gegen Korruption einsetze. Deutschland ist einer der größten Geldgeber für die Palästinenser. Weiter erklärte Baerbock, Deutschland unterstütze zwar die Zweistaatenlösung und die Einhaltung von UN-Resolutionen, lehne aber die Bezeichnung »Apartheidstaat« für Israel ab. Antisemitismus dürfe kein Vorschub geleistet werden.

In Jordanien besuchte Baerbock am Freitag das Flüchtlingslager Talbieh, das 1968 von UNRWA, dem UN-Hilfswerk für palästinensische Flüchtlinge, errichtet wurde. Dort leben rund 10.000 Palästinenser, die 1967 während des Sechstagekrieges aus Israel vertrieben wurden, sowie ihre Nachfahren. Baerbock interessierte sich vor allem für die zwei Grundschulen und zwei bis zur zehnten Klasse weiterführende Schulen, die ebenso wie ein Gesundheitszentrum mit deutschen Geldern unterstützt werden.

Bei politischen Gesprächen mit Außenminister Ayman Safadi in Amman ging es unter anderem um die von der EU und den USA verhängten Sanktionen gegen Syrien, unter denen auch Jordanien zu leiden hat. Safadi appellierte an Baerbock, eine politische Lösung für Syrien zu finden und die territoriale Integrität des Nachbarlandes zu erhalten. Deutschland werde Jordanien weiter bei der Hilfe für die syrischen Flüchtlinge unterstützen, erklärte die Ministerin.

Herzstück der Berliner Außenpolitik seien der Klimawandel und »grüne Technologien«, so Baerbock. Dies sei »integraler Bestandteil deutscher Geopolitik im Mittleren Osten«. Berlin und Amman diskutieren derzeit die Entwicklung von Wasserstoff sowie den Bau einer Anlage zur Herstellung des Coronaimpfstoffs von Biontech/Pfizer.

Den Abschluss der Reise bildete am Sonnabend ein Besuch in Kairo, wo Baerbock unter anderem mit Ägyptens Außenminister Sami Schukri und Präsident Abdel Fattah Al-Sisi zusammentraf. Anders als für Israel soll bei Waffenlieferungen an Ägypten künftig ein strengerer Maßstab angelegt werden, sagte die Ministerin. Zwar sollten wie bisher Waffen geliefert werden, diese sollten aber in Einzelfällen genauer geprüft werden. Wichtig dabei sei die Menschenrechtslage in Ägypten.

Präsident Al-Sisi geht hart gegen Oppositionelle vor. Tausende sitzen in ägyptischen Gefängnissen.