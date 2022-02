Warnung vor Krieg und Faschismus

Gabriele Senft

Etwa 130 Teilnehmer konnte Max Renkl, Sprecher des Freundeskreises »Ernst-Thälmann-Gedenkstätte«, am Sonntag zur traditionellen Kundgebung am Gedenkstein für das 2010 abgerissene »Sporthaus Ziegenhals« südöstlich von Berlin begrüßen. Dort hatte am 7. Februar 1933 kurz nach der Machtübergabe an die Faschisten eine illegale Tagung des ZK der KPD mit Ernst Thälmann stattgefunden. Der Linke-Vorsitzende des Landkreises Dahme-Spreewald, Michael Wippold, und Arnold Schölzel (Rotfuchs) würdigten in ihren Reden den Kampf des KPD-Vorsitzenden gegen Krieg und Faschismus. Er sei heute aktueller denn je. (jW)